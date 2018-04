Gutiérrez: Consenso de trabajadores definirá si se militariza Huanuni



17/04/2018 - 13:48:59

El Día.- El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, dijo este martes que serán los trabajadores quienes decidan si se militariza o no la Empresa Minera Huanuni, víctima de un millonario robo de mineral que se lleva al menos la tercera parte de su producción.



"La militarización se está analizando y creemos que nosotros vamos a encarar el problema como corresponde, y en su debido momento la decisión se va a tomar de acuerdo al consenso de todos los trabajadores", manifestó Gutiérrez en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) que cumple 66 años de creación.



La madrugada del 11 de abril, una fuerte explosión destruyó una volqueta, cerca al nivel 240 de la mina Huanuni, en el que se trasportaban al menos 40 mineros. Resultado del hecho ocho personas resultaron muertas y otras 12 heridas. Los dirigentes y trabajadores de Huanuni sospechan que se trata de un atentado atribuible a los "jukus" o ladrones de minerales.



Ya en junio de 2017, el Ejército desplegó su personal, a pedido de la gerencia de la empresa minera, para reforzar la lucha contra el robo de mineral mediante el control externo, sin embargo el ilícito continuó.



Gutiérrez indicó que otros problemas a tratar por los trabajadores en un futuro ampliado son los avasallamientos como el ocurrido a la reserva minera Tres Amigos en Potosí, donde hasta el momento no hay solución.



El dirigente pidió a las autoridades del sector actuar de acuerdo a ley de manera igualitaria en todos los casos para evitar este tipo de hechos.



"Queremos que las autoridades del sector, Ministerio de Minería, Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), empiecen ya a trabajar de manera correcta, porque las leyes y normativas son para cumplirlas y no para usarlas solo para algunos", apuntó.