Hinojosa dice que comisiones que analizan el pliego de la COB deben garantizar la estabilidad económica



17/04/2018 - 13:43:11

La Paz, (ABI).- El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, aseguró el martes que "las cuatro comisiones" que analizan el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB), "deben garantizar la estabilidad económica" del país.



"El equilibrio consiste en que debemos garantizar la estabilidad económica del país, debemos garantizar adecuadas inversiones para que siga creciendo nuestra economía generando y atender también las necesidades de los trabajadores", dijo a los periodistas.



El Gobierno y la COB instalaron en la víspera el diálogo en torno al pliego petitorio de los trabajadores, documento que cuenta con más de 80 puntos, incluyendo el incremento salarial, los que son analizados en cuatro comisiones: económica, social, normas y productiva, y una sub mesa para temas gremiales.



Hinojosa aseguró que existe una amplia predisposición del Gobierno para encontrar un consenso en las demandas planteadas por la COB.



Precisó que se explicó a los dirigentes de la COB en las comisiones de trabajo que existe la necesidad de "compatibilizar" los intereses de los trabajadores, empresarios, además de otros sectores, pero manteniendo el nivel de inversión en nuestro país.



El ministro sostuvo que en el primer día de trabajo de la comisión social se adoptó una metodología, que es la de avanzar en los puntos que se logre coincidencia, y mientras en aquellos en los que se tengan diferencias analizarlos al final.



"No podemos ya dejar que pase el tiempo, son aproximadamente nueve años que se analiza la Ley General del Trabajo, hubo un punto que nos estancó (antes), porque la anterior dirigencia de la COB dijo que, si ese punto no se avanza, entonces no se avanza la ley", acotó.



Asimismo, adelantó que las cuatro comisiones de trabajo reinstalaran el análisis del pliego petitorio el miércoles a las 15h00.