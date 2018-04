The Walking Dead: Capitulo final dejó insatisfechos a sus fanáticos

17/04/2018 - 12:28:26

Los ánimos estuvieron al límite para los seguidores de la serie The Walking Dead en el capítulo final de la temporada 8. Sin duda fue un episodio que generó muchos sentimientos encontrados.



Prueba de ello es que para algunos espectadores les generó cierta inconformidad el que dejaran demasiados “cabos sueltos” aún y cuando esclareció varias incertidumbres que la serie planteó desde el 2010.



Pero fue precisamente el final de la guerra entre Rick y Negan que sembró nuevas dudas, en específico ocho tramas, que podrían tener relevancia en la próxima tanda de episodios a estrenarse a final de año.



El mayor cabo suelto de la temporada se dio por parte de Maggie Greene (Lauren Cohan), Jesús (Tom Payne) y Daryl (Norman Reedus), quienes están furiosos con Rick Grimes por haber decidido dejar vivo a Negan tras ganar la guerra.



El objetivo de Rick (Andrew Lincoln) en “The Walking Dead” es demostrar que, a pesar de vivir entre muertos vivientes, es posible mantener la civilidad. Para ello es importante que Negan (Jeffrey Dean Morgan) no sea ejecutado, de modo que tenerlo en prisión por el resto de sus días será el equivalente a mandar un mensaje.



¿Hay un cabo suelto que jamás se cerrará en “The Walking Dead”? Sí, ese es el origen de la infección zombie; lo cual se corresponde con los dicho por Robert Kirkman, el creador, en diversas oportunidades. Para él y los productores es más interesante explorar los conflictos humanos entre los sobrevivientes.