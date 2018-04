Las fotos hot de la Kardashian jamaiquina

17/04/2018 - 12:21:07

El Diario NY.- Desde que el jamaiquino dejó su huella en el Mundial de Atletismo en Londres, con la de bronce en los 100 metros planos, poco se ha escuchado de él, salvo que se retiraría de ese deporte para incursionar en el fútbol.



Came through drippin’ Una publicación compartida de Kasi J. Bennett (@kasi.b) el 8 Abr, 2018 a las 12:10 PDT





Pero la que parece que no deja de brillar, sobre todo, en redes es su novia Kasi Bennett, a quien han apodado la “Kardashian jamaiquina”, por sus exhuberantes curvas y hermoso rostro.



La mujer comparte a menudo fotos en las que exhibe sus encantos.



Ayo, look like I’m goin’ for a swim Una publicación compartida de Kasi J. Bennett (@kasi.b) el 14 Abr, 2018 a las 11:26 PDT





Lo interesante es que la chica también se destaca por su labor social, ya que está enfocada en el desarrollo de su organización educativa “Project Kase”, que ayuda a jóvenes en la isla caribeña.



Sin duda, una mujer hermosa y con propósito.



📸 my photographer 😍@usainbolt Una publicación compartida de Kasi J. Bennett (@kasi.b) el 21 Dic, 2017 a las 6:53 PST

Pero la que parece que no deja de brillar, sobre todo, en redes es su novia Kasi Bennett, a quien han apodado la “Kardashian jamaiquina”, por sus exhuberantes curvas y hermoso rostro.La mujer comparte a menudo fotos en las que exhibe sus encantos.Lo interesante es que la chica también se destaca por su labor social, ya que está enfocada en el desarrollo de su organización educativa “Project Kase”, que ayuda a jóvenes en la isla caribeña.Sin duda, una mujer hermosa y con propósito.