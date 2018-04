Asamblea legislativa cruceña no avala nuevo estudio sobre el Incahuasi

17/04/2018 - 12:02:45

Santa Cruz.- Para la Asamblea cruceña un nuevo estudio estudio en el megacampo gasífero Incahuasi es innecesario pues el que ya se realizó años atrás por una empresa canadiense fue avalada por las instancias competentes y la misma determina que el 100% de los reservorios están en suelo cruceño.



Marco Mejía, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, manifestó que hay una arremetida contra el departamento de Santa Cruz al congelar las regalías del Incahuasi pues no hay argumentos para tal confiscación al estar definidos los límites entre la región cruceña y Chuquisaca.



“Es un gasto innecesario hacer un nuevo estudio porque los límites no se han movido. O piensan cambiar los resultados de manera desfavorable para Santa Cruz y retrasar su desarrollo”, se preguntó la autoridad al indicar que el Gobierno manipula al Tribunal Constitucional y a YPFB.



Mejía sostuvo que se acatará las determinaciones que tome el Comité Pro Santa Cruz, ente que dio al gobierno central un mes de plazo para restituir los recursos confiscados.



Desde diciembre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no recibe 33 millones de bolivianos mensuales, producto de regalías de este yacimiento y que están destinadas para la ejecución de proyectos en las provincias.



ANUNCIAN MOVILIZACIONES



Una vez que se termine el plazo que dio el Comité Cívico Pro Santa Cruz (22 de abril) para que se descongelen las regalías del megacampo Incahuasi, en el departamento de Santa Cruz habrá una serie de movilizaciones.



Marco Mejía, dijo que el Gobierno Autónomo Departamental no avalará un nuevo estudio en el campo gasífero dado que considera que es un gasto innecesario al mantenerse los mismos datos limítrofes entre la región oriental y Chuquisaca. “Esta confiscación es una de las acciones más dañinas orquestada por el Movimiento Al Socialismo porque ya se hizo un estudio que determinó que el 100% del megacampo Incahuasi y Aquío está en territorio cruceño” sostuvo Mejía.



La autoridad no descartó que se realicen paros y huelgas, como medidas de presión hasta que se devuelvan los recursos que fueron confiscados por el gobierno nacional “a través de YPFB y el Tribunal Constitucional Plurinacional”.