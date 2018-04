Morales pide a la COB unidad y reflexión programática en sus 66 años de creación



17/04/2018 - 11:59:23

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales pidió el martes a la Central Obrera Boliviana (COB) unidad y reflexión programática en el ámbito nacional e internacional en sus 66 años de creación, que se recuerda esta jornada.



"En su aniversario mucha reflexión programática, ideológica, orgánica no solo a nivel nacional sino a nivel internacional (...), quiero decirles mucha fortaleza y mucha unidad por principio de los trabajadores" dijo en un acto de homenaje a la COB, que se realizó en la sede de esa organización, en la ciudad de La Paz.



Morales pidió un minuto de silencio al comienzo del acto por la explosión en el centro minero Huanuni, que ocurrió la semana pasada, hecho que dejó ocho personas fallecidas y al menos 15 heridas.



La COB representa a todos los sectores laborales como obreros, campesinos, profesionales, trabajadores asalariados, independientes, del campo y la ciudad y se fundó el 17 de abril de 1952 en el marco de la revolución del 9 de abril de ese año.



El Jefe de Estado manifestó que Bolivia es valorada y reconocida en el ámbito mundial gracias a la lucha de los trabajadores por recuperar la patria, la "dignidad y soberanía".



Además, señaló que los sectores sociales del mundo están pendientes de los bolivianos, que son la envidia de otros países por que tienen un diálogo permanente con el presidente.



"Yo diría (que) los movimientos sociales tienen mucha confianza en Bolivia, piensan que es una esperanza para garantizar la liberación (...), siempre hay diferencias las reuniones que tenemos con ustedes con los sectores, con ustedes es envidiable en otros países, en otros países me dicen dirigentes sindicales presidente Evo dile a tu colega al presidente que también nos convoque a los trabajadores", apuntó.



Indicó que es importante la unidad de las organizaciones sociales para las conquistas, reivindicaciones y cambios estructurales en el país.



"Durante los 20 años de gobiernos neoliberales después de que se derrotó a las dictaduras militares las luchas eran por cambios estructurales no solo por una reivindicación social, y hace 20 años de lucha ha permitido que con unidad se pueda cambiar Bolivia, desde las dictaduras militares de esos tiempos después de tiempos neoliberales no había estabilidad social, política y económica", apuntó.