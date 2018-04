Sofocan incendio en instalaciones de la Red Unitel en Santa Cruz



17/04/2018 - 11:57:41

Santa Cruz, (ABI).- La Unidad de Bomberos de Santa Cruz reportó el martes, cerca de las 10h00 locales, un incendio qen instalaciones de la Red Unitel, ubicadas sobre la avenida Doble Vía-La Guardia que fue sofocado después de 30 minutos.



El siniestro fue controlado en 30 minutos y de momento no se registraron daños personales, informaron preliminarmente fuentes de la Policía.



Trabajadores de la estación de televisión declinaron precisar las causas del fuego y, según medios locales, evitaron el ingreso de cámaras ajenas a las suyas.



"El incendio se habría iniciado en el set de La Revista y se presume que fue un corto circuito", dijo a los periodistas un funcionario de la televisora que no quiso identificarse.



Una columna de humo denso fue percibida a la distancia y fuera de las instalaciones de Unitel; los invitados a ese programa y funcionarios de la Red fueron evacuados, reportaron los medios locales.



En el perímetro los guardias no permitieron el ingreso de cámaras y anunciaron que en las siguientes horas los ejecutivos de ese medio de comunicación brindarán un informe oficial sobre las causas de ese siniestro.