La tierra se hunde en una ciudad rusa

17/04/2018 - 11:46:37

RT.- Las redes sociales están siendo testigos de los enormes agujeros que se están abriendo en las calles de la ciudad rusa de Taganrog debido a unos problemas de alcantarillado.



Según el portal Bloknot, un camión Kamaz se precipitó a uno de estos socavones, mientras que otro "se tragó" un martillo hidráulico. Afortunadamente, no hay que lamentar personas afectadas.



10 метровая яма, которая образоалась в центре Таганрога вызывает восторг.



Фото: Таганрог 15 марта 2018 год. pic.twitter.com/b8cytdY0Py — Asphalite (@Asphalite) 11 de abril de 2018





Otro dos agujeros se abrieron cerca de un hospital y en un jardín de infancia.



Los vecinos bromean sobre el "hundimiento" de la ciudad bajo tierra y dan rienda suelta a su humor difundiendo fotografías que, en algunos casos, se acaban convirtiendo en memes.



Таганрог, 15 мар



просто яма на дороге pic.twitter.com/hFfUyENV3e — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 15 de marzo de 2018





De acuerdo con el citado portal, la vida útil de la principal alcantarilla de la urbe, a través de la cual pasa la mayoría de los desagües de la ciudad, debió haberse extinguido en 2005. La aparición de los socavones está relacionada con el hecho de que no fue renovada.



