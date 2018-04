Siria: Investigadores de la OPAQ ingresan a Duma



RT.- Investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) han ingresado a la ciudad siria de Duma, el lugar del presunto ataque con armas químicas, reporta la agencia SANA.



Esta información también fue confirmada por la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.

"¿No está claro por qué la Cancillería de Francia habla por la OPAQ y los inspectores? Si los inspectores se enfrentaran a problemas, ellos mismos habrían hecho una declaración al respecto".

Los especialistas de la organización llegaron al país árabe para investigar las circunstancias en esta ciudad al noreste de Damasco y determinar si efectivamente se usaron armas químicas. Tras acusar sin pruebas del supuesto ataque químico al Gobierno de Bashar al Assad, que habría tenido lugar el 7 de abril, el 14 de abril EE.UU., Reino Unido y Francia lanzaron un ataque aéreo contra el país árabe.



Siria, por su parte, negó las acusaciones del ataque químico en Duma.

Moscú explica por qué la OPAQ no podía entrar a Duma

El representante permanente de Rusia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Alexander Shulguín, habla en una conferencia de prensa en la Embajada de Rusia en La Haya, el 16 de abril de 2018. Rusia: EE.UU. no necesita investigar el supuesto ataque químico en Siria ya que todo está decidido



Frente a las acusaciones de Francia sobre que Rusia habría impedido el acceso de la misión de la OPAQ a Duma, la Cancillería rusa recordó que precisamente Moscú "había abogado por realizar una inspección más rápida de la OPAQ" y "ofreció toda la ayuda para que se realizara" el viaje de los especialistas al lugar.



Según explicó María Zajárova, el ingreso de los inspectores a la urbe siria fue dificultado debido a que allí todavía permanecen milicianos, "y la ONU se preocupó por las garantías de seguridad adicionales".



La representante oficial rusa señaló que "no está claro por qué la Cancillería de Francia habla por la OPAQ y los inspectores", y llamó a Occidente a "no injerir en el trabajo de las organizaciones internacionales".