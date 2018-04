Canadá retira familiares de diplomáticos en Cuba



17/04/2018 - 09:26:13

VOA.- Canadá ordenó el lunes el regreso de las familias de su personal diplomático en Cuba debido a la "incertidumbre actual" sobre misteriosos síntomas de salud detectados a 10 miembros de la misión, indicó la Cancillería el lunes.



El personal canadiense diplomático en La Habana fue informado de la orden el lunes por la mañana. Se han hecho los arreglos necesarios para traer de regreso a las familias de los diplomáticos en las próximas semanas.



La misión de Canadá ahora será designada como una "representación diplomática sin acompañamiento", es decir que las familias del personal no serán autorizadas a vivir con ellos en el país durante el tiempo que dure su misión.



En octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos redujo el personal en su embajada debido a que síntomas similares afectaron a 24 diplomáticos y subordinados estadounidenses.



Los síntomas incluyen mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad para concentrarse.



El exsecretario de Estado Rex Tillerson dijo en su momento que los síntomas son resultado de "ataques dirigidos", pero no identificó a los responsables. En marzo de 2018, EE.UU. hizo permanente la decisión sobre la reducción de su personal en La Habana.



El senador republicano por Florida, Marco Rubio, reaccionó este lunes inmediatamente al conocerse la decisión canadiense.



"Recién notificado que debido a lesiones cerebrales a diplomáticos en #Havana #Canadá ha designado una embajada en #Cuba a "representación diplomática no acompañada" y el personal ya no se unirá a la familia. También revisará todas las posiciones en Cuba para equilibrar la seguridad del personal con la necesidad de brindar servicios en la isla", escribió Rubio, quien por largo tiempo ha pedido que se esclarezca la responsabilidad por los incidentes de salud inexplicados.



Un funcionario del gobierno de Canadá, dijo a periodistas que aunque no se han conocido nuevos incidentes desde el otoño de 2017, familiares de diplomáticos canadienses que han regresado a su país siguen experimentando los síntomas, aunque en algunos casos éstos han disminuido en intensidad para luego reaparecer.



Canadá también recibió recientemente información de expertos médicos canadienses y de EE.UU. que generaron preocupaciones de una posible lesión cerebral adquirida, dijo el funcionario, quien apuntó que la teoría inicial de un "ataque sónico", sugerida el año pasado por autoridades estadounidenses, o causas spicosomáticas masivas ahora se cree que son improbables.



Análisis de agua y aire en la residencia del personal diplomático canadiense en La Habana no dio indicios de una causa para los problemas médicos, afirmó el representante del gobierno de Canadá.



Cuba ha negado tajantemente en repetidas ocasiones cualquier participación o conocimiento de ataque alguno.