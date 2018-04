Universitario prescinde a Brun, Pascua y Maldonado



El Diario.- El dirigente de Universitario, Germán Gutiérrez indicó que no hay forma de que los futbolistas Iván Brun, Bruno Pascua y Dustin Maldonado se queden en el club y se procederá a iniciar las negociaciones, a través de los abogados de la entidad, para la rescisión de contrato.



Gutiérrez lamentó la incomprensión de algunos jugadores en el tema de las deudas económicas, reiteró que el año fabril recién comienza este mes y la definición del presupuesto de la empresa Fancesa recién quedará resuelta en estas semanas.



“La situación no es como la exponen algunos jugadores; estamos por llegar a la deuda de dos meses y en unos casos a punto de los tres meses”, agregó Gutiérrez. La gerencia hizo una propuesta al elenco la tarde del lunes, hasta horas de la noche no llegó una respuesta de los futbolistas.



Brun indicó que está decido en marcharse del país, porque su situación económica es insostenible al extremo de vender sus propios aparatos eléctricos para reunir dinero y comprar alimentos para su familia. En la jornada un representante de la “U” le pidió a Brun y a otros jugadores que ya no se presenten a los entrenamientos. El arquero se negó a hacer esto.