Cornejo da un paso atrás: equipo no pedirá licencia y jugadores seguirán

17/04/2018 - 08:57:39

Los Tiempos.- El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, dio ayer marcha atrás con su determinación de pedir licencia a la División Profesional, luego de la crisis que se desató tras la derrota 5-1 ante Wilstermann, el domingo, y que terminó con la era del DT Miguel Ángel Zahzú y el fin de su ciclo como titular del Equipo del Pueblo, aquella que se hará efectiva el lunes 30 de abril.



Además, Cornejo licenció a los futbolistas, empero estos decidieron, de manera conjunta, continuar en el equipo hasta el final del campeonato y al mando del entrenador Román Arriarán, DT del elenco de reservas.



Historia reversible



Tras la dolorosa caída ante su clásico rival en Sacaba, Cornejo advirtió que solicitaría licencia a la División Profesional, hoy la máxima categoría de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Las repercusiones no se dejaron esperar y muchos de los hinchas se movilizaron para buscar una solución para su institución.



Incluso anunciaron una marcha, empero sólo algunos seguidores se hicieron presentes en puertas del complejo de la laguna Alalay.



“Ese es un comentario que hice. ¿Qué pasa si nadie viene? Eso no me compete a mi y no es una decisión que la tomo yo solo. Aurora sólo tiene 40 socios que tienen poder de decisión y para eso es la Asamblea, para que decidan. La convocatoria pública es para todos los auroristas y que tengan derecho a opinión. Que vengan a proponer soluciones. No es una decisión que me compete, pero creo que si el panorama es sombrío y nadie viene a hacerse cargo, sería la decisión más acertada. Pero eso no depende sólo de mí, sino de la Asamblea”, advirtió Cornejo, a tiempo de desechar esa posibilidad.



Si bien pasó la pregunta a los hinchas y determinó no tomar la extrema decisión, el aún presidente de Aurora insistió en que la recta final del torneo Apertura 2018 está en manos de los jugadores y seguidores de la institución valluna.



Además, Cornejo fue más allá y ratificó su posición de dejar la entidad hasta el siguiente lunes.



“Hasta el 30 de marzo pagaremos todo el mes de marzo y no deberemos nada. Aurora se merece un mejor futuro porque es un club grande, de más de 80 años. Tomamos un club quebrado, con campos de juegos destruidos. Hicimos todo en tiempo récord, devolvimos a Aurora a la Liga. La esperanza de tener una copa internacional, porque jugaremos la Liguilla y estamos ahí. Dejaremos el club el 30 de abril y llamaremos a una Asamblea Ordinaria”, dijo.



Aurora tiene aún dos partidos más por el grupo B, ante San José, el domingo 22 de abril en Oruro (fecha 13), y frente a Nacional Potosí, el domingo 29 de abril en Sacaba (fecha 14).



Compromiso



La salida de Zahzú y próximamente de Cornejo pusieron en vilo a los jugadores y la institución celeste, considerando que desde el 1 de mayo la institución quedará “huérfana”.



En la dirección técnica, Arriarán conducirá al primer plantel.



“Sabemos que es una situación difícil y que nadie quiere pasar. Ahora nos toca. La culpa es de nosotros porque entramos a la cancha. Los jugadores hablamos y estamos comprometidos con el club”, dijo el capitán, Charles Da Silva.







12 fechas dirigió Zahzú al Equipo del Pueblo, con dos triunfos, cinco empates y cinco derrotas, con 10 goles a favor y 18 recibidos.







DATOS



Aurora y la primera crisis de 1988. En 1988, el Celeste dejó por primera vez la máxima categoría del fútbol nacional, tras una crisis económica y de resultados.



Aurora y un descenso indirecto en 2007. Aurora tocó fondo en la temporada 2007 y se salvó del descenso directo en la última fecha. En el indirecto venció a Nacional Potosí.



Aurora 2008: de la crisis a la gloria. La campaña de 2007 lo hizo comenzar último y en el primer torneo era candidato al descenso. Pero en el Clausura 2008, el cuadro valluno salió campeón.



El Celeste pierde la categoría de nuevo en 2014. Tras varias temporadas regulares, Aurora jugó en la temporada 2013-2014 el descenso indirecto, con derrota ante Petrolero.



Quiebre en la historia: al filo de la licencia. En 2018, Cornejo deja la presidencia y Aurora estuvo a un paso de pedir licencia, sinónimo de descenso.