Oriente recupera a su pareja de centrales



17/04/2018 - 08:55:17

Diez.- Mejor no le podía caer la sanción de un partido por cinco amarillas al paraguayo Jorge Paredes, que frente a Wilstermann sufrió una contractura muscular en la pierna derecha. El defensor utilizó estos días para recuperarse y quedó limpio de cartulinas, por lo que podrá ser tomado en cuenta el sábado, cuando el equipo reciba a Real Potosí, en el Tahuichi.



El zaguero trabajó ayer un poco más liviano que el resto de sus compañeros, que estuvieron divididos en dos grupos. Los que jugaron el sábado en Sucre hicieron una labor específica a cargo del preparador físico, mientras que el resto se ejercitó, primero, en la definición y luego en fútbol en espacio reducido, bajo la mirada del técnico Néstor Clausen.



Otro que también cumplió su sanción es el otro marcador central refinero, Luis Haquin, que al igual que Paredes, tenía cinco tarjetas amarillas. El central cruceño estuvo con aquellos jugadores que no fueron tomados en cuenta para el partido en la capital.



Frente a Real Potosí, en el Tahuichi, Oriente tiene la oportunidad de asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo Apertura, ya que por el momento los 16 puntos conseguidos no les alcanzan para tener sellado su avance, además de que el rival de turno es quien puede darle alcance (13).