El Tigre copero mueve cuatro fichas para recibir a Tucumán



17/04/2018 - 08:54:25

Página Siete.- El técnico de The Strongest, César Farías, ensayó cuatro variantes respecto al plantel que presentó en el último partido que jugó por la Copa Libertadores. El Tigre recibirá mañana (18:15) al Atlético Tucumán por la tercera jornada del grupo 3 del certamen de este año.





José Peñarrieta, Gabriel Valverde, Ramiro Ballivián y Rudy Cardozo serían los cuatro cambios en relación con el lance que los atigrados perdieron por 3-0 ante Libertad, el 3 de este mes.





En la sesión de fútbol que el técnico César Farías ensayó ayer en el estadio Hernando Siles, el portero del equipo titular fue Peñarrieta, que ocuparía el lugar de Ever Caballero, quien jugó en Paraguay.





En la zaga mostró dos cambios, uno obligado, Valverde en lugar de Edison Carcelén, quien fue expulsado ante Libertad, y otro por cuestión táctica, el ingreso de Ballivián por el lateral derecho en lugar de Maximiliano Ortiz, que era uno de los seguros titulares del exentrenador Carlos Ischia.





En el medio campo sólo habrá un cambio. Cardozo ocupará el lugar izquierdo, en lugar de Alfredo Jara, quien fue titular en el partido ante los guaraníes.





El volante tarijeño también es opción por la baja de Wálter Veizaga, quien sufre una contractura y el médico del plantel, Jaime Espinoza, dijo que es poco probable que sea tomado en cuenta para este partido ante Atlético Tucumán.





El ataque es el único sector que no sufriría modificación. El tridente conformado por Edis Ibargüen, Pablo Escobar y Jhasmani Campos, que se presentó ante Libertad, sería el mismo que recibirá mañana a los tucumanos.





Con estas modificaciones, el técnico venezolano ensayó con Peñarrieta en el arco; Ballivián, Valverde, Fernando Marteli y Marvin Bejarano en la defensa; Raúl Castro, Diego Wayar y Cardozo en el medio campo; Ibargüen, Escobar y Campos, en la parte ofensiva. Salvo Valverde, este es el mismo equipo que derrotó (2-0) el pasado sábado a Royal Pari por la duodécima fecha del Apertura.



El trabajo



Trabajo Ayer en el Hernando Siles, el primer plantel atigrado hizo un trabajo técnico con balón y concluyó la sesión con fútbol con dos equipos de 11 jugadores.

Hoy The Strongest cerrará su trabajo, hoy en Achumani.