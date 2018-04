Sport Boys goleó a Nacional Potosí por 4-0



17/04/2018 - 08:53:15

El Día.- Sin jugar bien, sobre todo en el primer tiempo, pero siendo contundentes en las ocasiones que tuvo, Sport Boys goleó a Nacional Potosí por 4-0, para saltar al quinto lugar de la tabla del Grupo B del Campeonato Apertura, que lo mete en la pelea para buscar la clasificación entre los cuatro primeros.



Capdevila, Angulo y Rojas (2), anotaron los goles del cuadro warneño que se reencuentra con la victoria luego de tres derrotas consecutivas.



Nada de nada. Por la necesidad de ambos, se esperaba un partido de ida y vuelta, con dos equipos en busca del arco rival, con situaciones de peligro para los porteros, pero nada de ello sucedió.



En cambio se vio un fútbol mal jugado, trabado, con mucha fuerza, roce, pelota por los aires y nadie que imponga serenidad y elabore algo importante.



La prueba fue que los guardametas no tuvieron trabajo, salvo alguna que otra pelota forzada pero que no llevaba peligro.



Ni Sport Boys y mucho menos Nacional Potosí, merecieron más del 0-0 de los primeros 45".



La goleada. Pero todo cambió ni bien comenzó el segundo tiempo, pero por el lado de Sport Boys que, a los 2" abrió el marcador por medio de Capdevila, al aprovechar un pase largo de Velásquez, Angulo que no pudo en primera instancia pero le da el pase hacia atrás para que anote.



Dos minutos después, Angulo tras otra pelota larga, gambetea a un rival y define muy bien.



A los 15" y 73" Rojas se encarga de consolidar la victoria, ante un rival que perdió totalmente el libreto.



13 Puntos

son los que ya suma Sport Boys en la tabla del Grupo B del torneo 2018.



Dos santos protagoniza un hecho bochornoso



Un hecho insólito, bochornoso y repudiable protagonizó el brasileño Thiago Dos Santos, jugador de Nacional Potosí anoche ante Sport Boys.



Se jugaba el minuto 34 cuando el DT de los albirrojos, Edgardo Malvestiti, ordenó el ingreso de Isaías Dury por Dos Santos.



Al llegar a la pista atlética, el brasileño le dijo algunas palabras al DT muy subidas de tono y luego le pegó un empujón, sin recibir respuesta del "Chueco".



Pero al acercase a la casamata, y con varios compañeros tratando de calmarlo, pegó una patada al aire que iba con destino al ayudante de campo. Al final el juez el mostró la TR a Dos Santos.