Diego Bejarano le gana al Tigre ante el TRD



17/04/2018 - 08:52:11

El País.- El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) declaró improbada la demanda instalada por el club The Strongest contra el futbolista cruceño Diego Bejarano en un litigio originado por la salida del lateral para vincularse a Bolívar a principios de esta gestión.



El documento llegó al club Bolívar y en su parte relevante indica que el Tribunal: “Falla declarando improbada la demanda de fs. 18 rotulado de incumplimiento de contrato presentado por el club The Strongest y probada la demanda de fs. 68 formulada por Diego Bejarano”.



La decisión fue tomada en sesión instalada el sábado 14 de abril por los miembros de dicho Tribunal y recién el club celeste hizo público este documento el lunes por la mañana. Una vez que se conoció de este fallo, los dirigentes comunicaron a Bejarano sobre esta determinación.



En consecuencia el Tribunal resolvió que “la ruptura unilateral del contrato de 1 de julio de 2017 y su adenda de 11 de septiembre de 2017 que vinculaba a las partes hasta el 31 de diciembre de 2018”, además en su segunda punto aclara que:”el importe de los 100.000 dólares depositados por Diego Bejarano quedan consolidados en favor del club The Sirongest”.



El documento prosigue de esta manera en su tercer acápite:”Con lugar a la cancelación salarial por el mes de diciembre del pasado año, reclamado por el deportista en la suma de 11.500 mil dólares” y concluye determinando que: “el club Bolívar, no incurrió en ningún acto de inducción o deslealtad para la ruptura unilateral del contrato existente entre el club The Strongest y Diego Bejarano”.



La dirigencia del club atigrado criticó el accionar del Tribunal, hace un mes acusó a los miembros de parcializarse con el futbolista y tratará de revertir este fallo no con el afán de perjudicar al jugador, sino de sentar un precedente.



Con esta determinación, Bejarano queda más tranquilo para seguir jugando en las filas celestes, cuyo plantel tuvo jornada de descanso este lunes luego del empate (1-1) ante Destroyers en Tembladerani. El equipo regresará a las actividades este martes.

En cuanto al plantel, el defensor Luis Gutiérrez viajará en estos días a Argentina para someterse a una intervención por una lesión en uno de sus dedos del píe y en el vecino país se determinará el tiempo de baja médica.