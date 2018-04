Fernando Vargas: Llevaremos a Llorenti a juicio en EEUU por caso Chaparina



17/04/2018 - 08:47:45

El Diario.- Es uno de los propósitos de Fernando Vargas, exdirigente de Territorio Indígenas Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), y activistas de defensa del ecosistema.



Organizarán una marcha para el mes de agosto; “denunciaremos los abusos que se han cometido y se continúa cometiendo, marcharemos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir juicios por el caso Chaparina, Calancha, Terrorismo de Estado, narcotráfico y otros”, aseguró Vargas.



Según la información realizada a un medio de comunicación indicaron que el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, podría ser demandado en la vía penal y otra civil “por la vulneración de Derechos Humanos con violencia armada contra la XI marcha pacífica de indígenas del Tipnis, en Chaparina, que pueden ser interpuestos en los Estados Unidos, toda vez que radica y realiza trabajo en suelo norteamericano”, según activistas de defensa del medioambiente y del ecosistema.



Al respecto, el exdirigente de la central Tipnis, Fernando Vargas, manifestó que “jamás se olvidará que hubo inusitada violación de los derechos humanos, violencia psicológica y física, armada, planificada y ejecutada, contra inermes e indefensos indígenas que efectuaban la XI marcha de protesta pacífica”, manifestó.



“Además la defensa era para que no se avasalle el territorio de la nacionalidad del Tipnis, con la construcción de un camino que no fue consultada en forma previa por el gobierno a los pueblos originario indígenas, construcción que, dijo, dividiría en dos el territorio del Tipnis, con un contrato que se dice fue con la empresa brasileña OAS”, señaló.



Según la nota, Vargas expresó que “el pueblo boliviano recuerda que Sacha Llorenti ordenó la represión armada en Chaparina contra indígenas, a mujeres y niños se amordazó y pateó, a los dirigentes se culateó con fusiles, se los persiguió y detuvo, hubo violencia extrema, tortura psicológica, física, heridos y daños y perjuicios materiales”.



“Sacha Llorenti no compareció ante la justicia ordinaria de Bolivia, el presidente y capitán General de las Fuerzas Armadas y policiales, Evo Morales Ayma, lo designó embajador en la OEA y después en la ONU, posiblemente para evitar sea aprehendido”.



Indicó Vargas, que se debe aclarar quién constituía la ominosa “cadena de mando” por lo que está claro que la movilización de tropas policiales es el Capitán General, quien ordena al Ministro de Gobierno.



“Por lo que para la movilización de tropas de las Fuerzas Armadas es el Capitán General que ordena al Ministro de Defensa”, si Sacha Llorenti rebasó la jerarquía del Presidente y actuó por sí, inventándose eso de la “ruptura de la cadena de mando, asumió la total responsabilidad penal y civil, no se debía haberlo nombrado como Embajador”, enfatizó.