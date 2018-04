El Sernap autoriza talar árboles en el Tunari; los vecinos protestan: Cochabamba



Los Tiempos.- “Auxilio, acaba de contactarme una vecina llorando (…) están talando los árboles de ingreso al Parque Nacional Tunari, zona Andrada”. Así fue como una ambientalista, Natalia Vega, alertó el sábado sobre el corte de árboles en esta área protegida asediada por la presión urbana.



Ayer, Los Tiempos constató que durante el fin de semana, cuando el control es nulo en el lugar, se quitaron cinco eucaliptos y que hay más plantas marcadas aparentemente para ensanchar el camino y desviar una torrentera.



“El sábado a las 4 de la mañana hemos escuchado maquinaria, estaban talando árboles, hemos llamado al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), pero nos dijeron que tienen permiso”, manifestó una vecina.



Ese mismo día, este medio de comunicó con el director del Sernap, Héctor Bejarano, para consultarle de la tala y declaró: “No tenemos conocimiento de ninguna tala; al contrario, ahora mismo estamos reunidos con los dirigentes de Andrada”.



Sin embargo, ayer, al ser consultado nuevamente por este medio de comunicación, Bejarano dijo que sí autorizaron la tala. “La norma permite hacer la tala de aprovechamiento de uno, dos o tres árboles haciendo un previo diagnóstico de la ubicación y situación de vida de los árboles”, expresó.



Según el funcionario, los árboles talados estaban a punto de colapsar sobre los cables de alta tensión. A diferencia de otros casos, en los que se hacen análisis, en éste no se presentó ningún respaldo.



Los Tiempos constató que al menos cinco eucaliptos fueron talados recién y otra cantidad similar tienen signos de haber sido talados hace tiempo.



“Ayer vi a un señor con motosierra que venía de la parte de Tirani, le pregunté a dónde se dirigía. ‘Estoy yendo a trabajar’, me respondió”, contó uno de los vecinos al contemplar los pedazos de árboles talados que se encontraban en medio de un camino.



El director del Sernap, Héctor Bejarano, explicó que la normativa permite la tala de hasta cinco árboles que deben ser repuestos.



“Ya están acabando con el bosque, en ese sector había varios eucaliptos, los que están talando son dirigentes que tienen muñeca en el Sernap, por eso no podemos denunciar, pero la tala es desde hace tiempo y nadie hace nada”, manifestó un testigo.



“¿Quién pues ha denunciado? La que ha talado esos árboles es heredera del sindicato, tiene título ejecutorial, no es ninguna asentada”, refirió otra vecina.



Preservación



El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Héctor Bejarano, manifestó que, como institución, realizan diferentes trabajos en pro de la preservación del Parque Nacional Tunari (PNT). “Si no trabajamos en la preservación del PNT, lo vamos a perder totalmente”, dijo.



Al referirse a los ambientalistas, Bejarano señaló que “son como el perro del hortelano, no comen ni dejan comer”.



“A los ambientalistas les vamos a dar la tarea, les vamos a dejar el cargo bajo firma y que se hagan responsables de la preservación y el cuidado del Parque. A ver si asumen la responsabilidad de un incendio forestal de magnitud y después trabajar en la reforestación”, manifestó.



Según el funcionario, existe una gran cantidad de árboles caídos y secos.







La reposición de especies. Las especies afectadas tienen que ser repuestas de inmediato con plantas nativas como la kewiña, según el director del Sernap.







JORNADAS DE PODA Y LIMPIEZA EN EL ÁREA PROTEGIDA



Con el fin de prevenir incendios forestales durante la época seca en el Parque Nacional Tunari, la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Escuela Forestal de la Universidad Mayor de San Simón realizan trabajos de poda y limpieza de arbustos y árboles secos.



El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Óscar Soriano, informó que en primera instancia se trabaja en la limpieza de 7,5 hectáreas, que se encuentran en la zona de Andrada de manera inicial.