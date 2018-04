En La Paz cada año 2.000 niños no reciben su asistencia familiar

Página Siete.- En el departamento de La Paz cada año al menos 2.000 niños no reciben asistencia familiar de sus progenitores, informó el gobernador paceño, Félix Patzi. Por esa razón, según la autoridad, la falta de pago de la pensión incide en la vulneración de los derechos de los pequeños.





“El problema mayor que se presenta actualmente entre los niños y los adolescentes es la falta de pago de pensiones por parte de los padres de familia. Ése es un tipo de maltrato muy fundamental, pues eso no permite la continuidad de sus estudios de forma normal y además genera un daño psicológico muy fuerte”, afirmó Patzi.





Por esa razón, según el gobernador, cientos de niños representantes de cerca de 30 municipios salieron ayer a marchar a las calles para que sean escuchados por las autoridades y los padres de familia. La manifestación, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de La Paz, fue bautizada como “Líderes del Mañana”.





Participaron también niños con discapacidad y artistas como Saxoman.





Patzi explicó que según el reporte de las denuncias que registran los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) en La Paz, en los últimos años se han reportado “2.000 quejas por la falta de pago de asistencia familiar de forma anual”.





La autoridad advirtió además que ese registro es simplemente de los que acudieron a reclamar, pero existe un subregistro de aquellos que no presentan sus denuncias por temor, por falta de dinero o de tiempo. “Todo proceso lleva tiempo y dinero, lamentablemente”, dijo.





Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, Beatriz Zegarrundo, dijo que la mayoría de los casos reportados se presentan en municipios urbanos, pero existe una similar situación en las áreas rurales, pero que lamentablemente no se realizan las denuncias porque no se cuenta con una oficina o un lugar para presentar la queja.





Según Patzi, la marcha fue también organizada con el objetivo de sensibilizar a la población para que la gente respete los derechos de los niños y no los vulnere. “Otro de los derechos vulnerados de los niños es el de tener una familia, ya que varios niños son abandonados. Se está convirtiendo en un problema serio”, reiteró. “También sufren maltrato físico, psicológico y sexual. Es una pena que sea la familia la que vulnere más los derechos de los niños”, añadió.





La presidenta del Comité Niño, Niña Adolescente del departamento de La Paz, Ruth Quispe, de 13 años, explicó que el 100% de los niños sufren la vulneración de uno de sus derechos. Indicó, además, que una de las principales preocupaciones del sector es la falta de acceso a una salud gratuita.





“Nuestro derecho a la salud está vulnerado. En las poblaciones más alejadas no hay centros de salud y debemos caminar junto a nuestros padres para que nos atiendan los médicos de los hospitales más cercanos. A veces ni siquiera nos atienden y debemos viajar hasta la ciudad”, aseguró la niña, quien llegó ayer a la sede de Gobierno desde el municipio de Ancoraimes.





Quispe aseguró también que otra de las dificultades por las que atraviesan es que el Seguro de Salud Integral (SIS) sólo llega a cubrir a niños de cero a cinco años. “Los mayores de cinco años también nos enfermamos y lamentablemente hasta debemos morir por falta de atención porque nuestros padres no tienen dinero para pagar a los médicos o trasladarnos a los hospitales y correr con los gastos”, enfatizó.





Ante esa situación, solicitó a las autoridades nacionales que busquen la manera de cumplir sus derechos tal como demanda la Constitución Política del Estado (CPE), documento que señala que los niños deben tener acceso a la salud.



15 municipios paceños aún no cuentan con un SLIM



Verónica Zapana S. / La Paz





De los 87 municipios que hay en el departamento de La Paz, 15 no cuentan todavía con oficinas de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). Por esa razón, según las autoridades, hay dificultades para presentar una denuncia sobre la vulneración de algunos de los derechos de los niños.





“Existen al menos 15 municipios que no cuentan con los SLIM. Esos municipios son de las zonas más alejadas del departamento”, dijo ayer la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zegarrundo, en la marcha “Líderes del Mañana”, que se realizó en la ciudad de La Paz.





Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, explicó que pese a que aún falta la incorporación de estos centros en los municipios, el número bajó considerablemente.





“Cuando ingresamos a la Gobernación de La Paz ni siquiera había una dirección de política social para que atienda esos casos, después de constituir esa oficina se hizo un diagnóstico para la ver la situación de esos despachos y lamentablemente verificamos que sólo 10 municipios tenían estas oficinas”, indicó la autoridad.





Con el paso del tiempo, según el gobernador paceño, se instalaron esas oficinas. “Nos dimos cuenta que son muy importantes porque además de promocionar los derechos de los niños son espacios donde se puede acudir para presentar una denuncia por maltrato”, sostuvo.





Según la Ley del Código Niño, Niña Adolescente de Bolivia, un SLIM es la primera instancia donde una persona acude para presentar una queja.





“Lamentablemente como algunos (municipios) aún no cuentan con esas oficinas, los niños acuden a la Gobernación, a la Fiscalía y no tienen un asesoramiento preciso”, dijo la jefa de la secretaría de Desarrollo Social.





Zegarrundo remarcó además que del total de los municipios paceños que tiene un SLIM, sólo el 9% cuenta con un equipo técnico adecuado, es decir un abogado, un trabajador social y un psicólogo, para hacer seguimiento a los casos.





“La mayoría de los municipios sólo tiene a uno de los profesionales o los contrata sólo por tres meses y luego por falta de presupuesto no tienen el personal”, detalló la autoridad.