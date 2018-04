La UE quiere reavivar el proceso político en Siria tras los ataques



16/04/2018 - 18:57:53

Luxemburgo, (dpa) - Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) coincidieron hoy en que el relanzamiento del proceso político para resolver el conflicto en Siria sigue siendo la máxima prioridad, después de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaran el sábado ataques contra objetivos en el país árabe.



"Me parece bastante claro que en este momento existe la necesidad de impulsar el relanzamiento del proceso político dirigido por Naciones Unidas", afirmó la Alta Representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, poco antes de comenzar en Luxemburgo una reunión de los ministros de Exteriores del bloque comunitario.



El titular de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, recalcó que "este conflicto no puede resolverse sin Rusia" y dijo esperar una "contribución constructiva" por parte de Moscú.



Maas indicó que el Gobierno alemán da su apoyo total a una nueva iniciativa de paz para Siria y que en esta fase del proceso Berlín pretende aprovechar todas las posibilidades disponibles para facilitar una solución política del conflicto.



Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron el sábado una serie de ataques aéreos coordinados contra objetivos del Gobierno sirio en represalia por un supuesto ataque con gas tóxico, el 7 de abril, contra la ciudad de Duma. Rusia y Siria han negado reiteradas veces que se hubiese producido un ataque con armas químicas contra Duma.



El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que los ataques aéreos fueron "totalmente correctos".



"Es muy importante subrayar que este no fue un intento de cambiar el rumbo de la guerra en Siria o de forzar un cambio de régimen o de derrocar a Bashar al Assad [el presidente sirio]", dijo Johnson. "Pero el mundo estaba diciendo basta ya con el uso de armas químicas".