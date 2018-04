Alemania encausa a ex guardia de las SS en campo nazi de Auschwitz

Stuttgart (Alemania), (dpa) - La Fiscalía de Stuttgart, en el suroeste de Alemania, presentó hoy cargos contra un anciano de 94 años por un delito de colaboración en el asesinato de 13.335 personas llevado a cabo cuando trabajaba como guardia de la SS en el campo de exterminio nazi de Auschwitz.



En concreto, las acusaciones se refieren al periodo comprendido entre diciembre de 1942 y enero de 1943, cuando el nonagenario trabajaba como vigilante en el campo, apoyando así la llamada maquinaria de exterminio nazi.



Según el Ministerio Público, en el tiempo en el que el hombre estuvo destinado en Auschwitz, al campo arribaron al menos 15 convoyes cuyos pasajeros, inmediatamente a su llegada, fueron distribuidos en diferentes zonas en función de su capacidad de trabajo.



La acusación señala que coincidiendo con el desempeño del nonagenario en Auschwitz, un total de 13.335 personas fueron calificadas como no aptas para el trabajo y asesinadas en las cámaras de gas.



El acusado señaló a través de su abogada defensora que en aquel momento desconocía el trágico destino de estas personas.



El Tribunal Regional de Mannheim es el órgano encargado ahora de decidir si condena al anciano.



La Justicia alemana se afana por esclarecer los crímenes nazis revisando antiguos casos, en una carrera contrarreloj debido a la avanzada edad de los sospechosos.



Durante décadas, las personas que colaboraron de forma indirecta en asesinatos masivos no fueron sentadas ante la Justicia.



El cambio de enfoque judicial que permitió llevar ante el juez a quienes cooperaron con la maquinaria de exterminio nazi vino propiciado por la condena de John Demjanjuk a cinco años de prisión en 2011 por complicidad en más de 28.000 asesinatos en el campo de exterminio de Sobibor.



Hasta entonces, las Fiscalías alemanas sólo presentaban demandas contra aquéllos cuya participación directa en los delitos podían demostrar, debido a una sentencia de 1969 de la Corte Suprema de Alemania que sostenía que no todo aquel que estuvo involucrado en la maquinaria asesina de los campos de concentración podía ser responsabilizado por todo lo que ocurrió dentro.