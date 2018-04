Morales afirma que solo la justicia social garantiza la paz



16/04/2018 - 15:34:08

La Paz y Nueva York, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el lunes que solo la justicia social garantiza la paz en el mundo, a tiempo de cuestionar el último bombardeo de Estados Unidos y sus aliados en contra de Siria.



"Muchos proclaman la paz (...), paz sin justicia social nunca va haber. Tiene que haber justicia social si queremos garantizar la paz", dijo en una conferencia de prensa en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en las Naciones Unidas.



"Son primeros en proclamar la paz los presidentes de Estados Unidos, pero con bombardeos, con intervención qué paz podemos garantizar", complementó Morales.



El mandatario indígena dejó en claro que no comparte la política de invasiones e intervenciones de Estados Unidos, cuyas autoridades actúan de forma unilateral y al margen de las Naciones Unidas.



"No comparto este bombardeo a Siria, solo le pido unidad a los pueblos. Lamentablemente el Gobierno de Estados Unidos no respeta la Carta de las Naciones Unidas, no respeta el derecho internacional y con cualquier pretexto intervenir, bombardear, cuántos inocentes no morirán. Si ellos sabían dónde estaban esos centros de industria de armas químicas, por qué no han pedido verificar (...), no demuestran nada", remarcó.



Para Morales, Estados Unidos en el fondo busca el control geopolítico y de los recursos naturales que hay en el planeta, usando como "pretextos" la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, armas nucleares y químicas, y la supuesta defensa de los derechos humanos y la democracia.