Ministro sugiere a Gobernación de Tarija diversificar su economía para no depender de la renta petrolera

16/04/2018 - 15:09:35

Tarija, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, sugirió el lunes a la Gobernación de Tarija diversificar su economía para no depender sólo de los ingresos de la renta petrolera.



"Tarija es el único departamento rentista al 100 por ciento, eso se ve que cuando cae la economía del petróleo, cae también la economía de Tarija, eso deben trabajar e invertir en el temas productivos", dijo a los periodistas.



Sánchez recordó que desde 2006 el departamento de Tarija recibió una renta por Impuestos Directos de los Hidrocarburos (IDH) y regalías cerca de 4.800 millones de dólares, recursos que no fueron bien invertidos de acuerdo a autoridades nacionales y locales.



"De 2018 al 2025 en un escenario normal, ni siendo optimistas, ni siendo pesimista vamos a tener para Tarija una renta petrolero de unos 3.000 millones de dólares. Estamos abiertos a que trabajen en el sector hidrocarburos en el gran polo petroquímico, debería pensar la Gobernación de incluirse en este proyecto", agregó.



Por su parte, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, dijo que aprehendió de los errores del pasado y que buscará diversificar la economía de ese departamento.



"Hemos aprehendido de los errores del pasado, de que no debemos depender de los recursos del gas como única fuente de financiamiento para nuestros desarrollo y que tenemos que diversificar la economía, yo creo que ese es el desafío que tiene Tarija", precisó.