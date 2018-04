Legisladores del MAS: Célula terrorista intentó dividir a Bolivia en 2009



La Paz, (ABI).- A nueve años del operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos y Julio Huaraya, ratificaron el lunes que una célula terrorista intentó entonces dividir a Bolivia.



"Los bolivianos tenemos que recordar los hechos ocurridos en 2009, cuando los grupos de poder, conservadores del oriente, contrataron a terroristas para fracturar Bolivia", dijo Ramos.



En abril de 2009, la Policía Boliviana desbarató una célula terrorista tras un operativo en el hotel Las Américas, después de descubrir que ese grupo criminal tenía planeado dividir el país por intereses económicos, políticos y sociales de grupos empresariales de esa región oriental.



Ramos dijo que esos hechos fueron evidenciados por una investigación que realizó una comisión mixta de la Asamblea Legislativa, en ese entonces, y que establecen grados de responsabilidad.



Por su parte, el diputado oficialista Huaraya dijo que hoy no se puede decir que en ese operativo del hotel Las Américas no hubo violación de los derechos humanos, como se lo hacía antes con exdirigentes que fueron víctimas de las dictaduras.



"Hoy los políticos de la oposición se declaran perseguidos políticos y es una manera de escapar del país, como cuando han querido dividirnos, por eso creo que no se está violando el derecho humano de nadie, sino que solo son sectores opositores que se sienten perseguidos cuando se les exige que cumplan con sus responsabilidades", indicó.