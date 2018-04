Soza en interrogatorio expuso dudas e irregularidades del caso terrorismo



16/04/2018 - 13:45:14

El Día.- Al cumplirse este lunes nueve años de la incursión policial al Hotel Las Américas, conocido por el caso terrorismo, este fin de semana se conoció el contenido de un interrogatorio de 33 preguntas al que voluntariamente se sometió el exfiscal asignado Marcelo Soza, en el que relata ante la Embajada de Hungría en Brasilia, escenas de violación a los derechos humanos y otras irregularidades. Incluso llegó a poner en duda que el grupo de Eduardo Rózsa haya cometido el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, que motivó el operativo del 16 de abril de 2009.



La confesión del exfiscal cobra relevancia luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera la denuncia de los únicos sobrevivientes al asalto al Hotel Las Américas, Elöd Tósáó y Mario Tadic, y la madre de Michael Dwyer, fallecido entonces, acusando al Estado boliviano en la persona de Evo Morales por “ejecución sumaria” y violación a los derechos humanos, como un paso previo a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



El testimonio está fechado el 14 de agosto de 2014 y tiene la firma del cónsul de Hungría, Mihály Dudás. Fue certificada el 22 de septiembre por el Departamento Consular de la Embajada de Irlanda y reconocida por en el consulado de Bolivia en Viena-Austria, por la responsable Elizabeth Ferrel Álvarez, quien inmediatamente le puso al documento el sello “nulo de pleno derecho”, sin dar explicaciones de su decisión.



En su declaración, Soza señala que había signos de tortura y de violación de derechos humanos en el caso del húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic, cuando fueron arrestados en el Hotel Las Américas y posteriormente trasladados hacia el aeropuerto “El Trompillo” de Santa Cruz con dirección a la ciudad de La Paz.



Dijo que durante las audiencias medidas cautelares se reclamó sobre la ilegalidad de estas actuaciones, pero la juez de ese entonces (Betty Yañíquez, actualmente diputado del MAS en La Paz) convalidó las pruebas y otros aspectos.



Ratificó que las pruebas recogidas en el Hotel Las Américas fueron obtenidas ilegalmente, ya que la incursión policial se desarrolló sin presencia del Fiscal ni existió orden de allanamiento.



Dijo que le instruyeron conducir el tema como un asunto Estado y quienes manejaron toda la información fueron Raúl García Linera y los funcionarios Juan Carlos Núñez del Prado y Luis Clavijo, y que en hotel estaban hospedados militares venezolanos y el piloto del Presidente, y pese a sus observaciones siguió adelante cumpliendo instrucciones superiores.



Soza insistió en que por “instrucciones superiores” no pudo conocer la nómina de policías que incursionaron al Hotel Las Américas, pero por medios de prensa conoce la participación del capitán Walter Andrade y la policía Marilyn Villca.



No sabe quiénes atentaron la casa del Cardenal



El proceso por el caso terrorismo se basa en el argumento de que Rózsa y su gente perpetraron un atentado con explosivo en la casa del Cardenal Terrazas en la noche entre el 14 y 15 de abril, sin embargo, surgieron versiones de que el presunto grupo irregular ni salió del Hotel en ese periodo de tiempo.



Soza, quien en su imputación acuso a Rózsa por el atentado, aseveró en su declaración que no sabe quién participó de esa explosión, porque el gobierno no le daba información y si lo hace era sesgada. Agregó que se alteraron placas de vehículos y que había contradicciones entre declaraciones de testigos y el informe policial. “No se puede decir que ellos sean los responsables”, manifestó.



El exfiscal señaló también que la participación de funcionarios de gobierno en este caso “comprometen las pruebas y la escena del crimen la misma que podría ser montada o prefabricada”. Como ejemplo de las irregularidades, mencionó que se apagaron las cámaras de seguridad del Hotel.



El proceso en Bolivia se encuentra en el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, pero sesiona en la ciudad de Santa Cruz.



Tras la admisión de la CIDH, el caso retomó un cariz político porque no solo apunta como posibles responsables al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, al tener bajo su mando los organismos policiales que actuaron sobre el Hotel Las Américas, la madrugada noche del 16 de abril de 2008.