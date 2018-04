Identifican dos causas que derivaron en la muerte del médico en la Línea Blanca



16/04/2018 - 12:32:09

La Paz, (ABI).- El gerente de la empresa Mi Teleférico, Cesar Dockweiler, informó el lunes que mediante las investigaciones se identificaron, preliminarmente, dos causales que derivaron en el fatal accidente que terminó con la vida del médico Javier Orozco, en la estación de la plaza Villarroel de la Línea Blanca.



En conferencia de prensa, Dockweiler explicó que la primera causal fue la puerta abierta que debía evitar el paso del médico a un área restringida y la segunda se presume que la persona estaba absorta en sus pensamientos, por situaciones personales, lo que evitó que se percate que el lugar no era transitable ni hiciera caso a las advertencias del personal del teleférico.



"Sumados los dos elementos, la puerta abierta y una persona absorta en sus ideas ha generado este lamentable accidente", indicó el titular de Mi Teleférico.



Dockweiler dijo que, inmediatamente sucedido el fatal accidente, Mi Teleférico formó una comisión para tomar acciones que eviten un accidente similar y se coadyuvó con las investigaciones que realizó la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.



Indicó que el médico ingresó a la Línea Blanca por una vía que no era la indicada, luego ignoró la advertencia que le hizo un funcionario auxiliar de la empresa, logró atravesar un pasillo de 90 centímetros de ancho, subió hasta las planchas donde se guardan las bombas y caminó por un borde de 35 centímetros, donde una cabina que llegaba a la estación lo impactó cinco metros hacia el suelo.



Manifestó que la suma de esa serie de eventos desafortunados solo se explica porque la persona estaba muy metida en sus pensamientos y no se dio cuenta del peligro en la zona, aunque admitió que una puerta de restricción al lugar se encontraba abierta y hubiera evitado su paso.



Aclaró que no se salió antes a precisar los detalles del accidente, a pedido de la familia, por lo que tampoco se mostrarán videos ni imágenes del hecho, aunque si se los facilitó a la Policía para las investigaciones.



Envió los más sentidos pésame a la familia de la persona fallecida y dijo que Mi Teleférico siente "el mismo dolor" por el fatal accidente.



"Como institución nos hemos sentido muy dolidos porque es una institución que trabaja por la vida, por la seguridad y respeto a la vida", mencionó.