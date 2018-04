John Stamos se estrena como padre a los 54 años



16/04/2018 - 12:27:35

El Diario NY.- Tras dos semanas muy intensas en las que no paraba de expresarse en público sobre la mezcla de entusiasmo e ilusión que le embargaba ante lo inminente de su debut en la paternidad, el actor John Stamos ha recurrido una vez más a su cuenta de Instagram este lunes para, esta vez sí, anunciar emocionado el nacimiento de su primer retoño con su esposa Caitlin McHugh: un niño al que la feliz pareja ha llamado Billy.



“A partir de ahora, lo mejor de mi vida serán tanto mi mujer como mi hijo. ¡Bienvenido al mundo, Billy Stamos (llamado así en honor a mi padre)! Ya no soy solo un tío, estoy lleno de felicidad”, ha escrito el intérprete en su perfil de la red social en referencia a su personaje del tío Jesse en la serie ‘Padres Forzosos’, junto a una imagen en blanco y negro de su primer retoño.



En casi todas de las entrevistas que ha venido concediendo desde que se confirmara el primer embarazo de su adorada esposa, así como en buena parte de las publicaciones que ha venido compartiendo con sus fans de la esfera virtual, el astro de la televisión no ha dudado en reflexionar abiertamente sobre las particularidades de estrenarse como padre a una edad tan avanzada: una circunstancia que únicamente atribuye a la casualidad de haber encontrado el verdadero amor más tarde de lo que le hubiera gustado.



“Hubiera sido una tragedia si no hubiera tenido hijos ahora que por fin he encontrado a la mujer perfecta para ello. Sé que mis padres deben estar sonriendo ahora mismo desde arriba y estoy convencido de que la querrían [a Caitin] tanto como yo la quiero. Es la mujer más bondadosa, amable y maravillosa que he conocido en la vida y será una madre genial”, explicaba en una conversación reciente con ‘Entertainment Tonight’ para insistir, a continuación, en que todos los cambios que se estaban produciendo en su vida seguían el curso natural de los acontecimientos.



“Sé que casarme con ella fue lo correcto y sé que tener un hijo con ella es lo correcto, es lo que estaba predestinado a ocurrir. No estoy nervioso en absoluto, no lo estaba cuando me casé con ella y no lo estoy ahora porque voy a ser padre con ella”, sentenciaba.