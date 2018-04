Tormenta en Nueva York provoca retrasos en trenes, vuelos cancelados e inundaciones



16/04/2018 - 12:25:52

El Diario NY.- Nueva York amaneció este lunes en medio de torrenciales aguaceros, que no solo dejaron ver que la primavera parece negarse a aterrizar del todo, sino que además hizo que las autoridades declararan alerta de inundaciones en diferentes partes de la ciudad y en otras áreas del estado y Nueva Jersey.



Pasadas las 7:00 a.m., y tras las fuertes lluvias, las autoridades metereológicas advirtieron que sectores de Queens y Brooklyn, al igual que Long Island, podrían verse seriamente afectados, como ya ocurrió en Hoboken y Newark, en el Estados Jardín, donde algunos vehículos quedaron atrapados en medio de la lluvia.



Desde temprano la MTA emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que hizo un llamado a la precaución.



“Esperamos fuertes lluvias y fuertes vientos durante las horas pico de la mañana. Por favor, tengan cuidado en las escaleras y plataformas de la estación”, aseguró esa agencia, que agregó que no habrá servicio del ferry de Staten Island entre Tottenville y Huguenot en ambas direcciones, debido a las inundaciones en el Valle de Richmond.

Tormenta y vientos provocan inundaciones en la Gran Manzana esta mañana.



La MTA afirmó que hasta ahora no ha habido un impacto en el servicio del tren subterráneo debido a la lluvia de esta mañana, pero algunos usuarios de las líneas B, 4, 5, N, G y R, entre otras, aseguraron haber sufrido demoras y culparon a los aguaceros. De todos modos para obtener datos actualizados, la MTA insta a los usuarios a consultar su sitio online o sus redes sociales.



Estaciones del metro como la de la calle 42 en Bryant Park, parecieron cascadas por las inundaciones que hubo.



Por otro lado, el aeropuerto JFK informó que hasta el momento se han cancelado 39 vuelos cancelados y se han registrado 156 retrasados debido al clima. “Por favor, confirmen el estado de sus vuelo antes de llegar al aeropuerto y agreguen tiempo de viaje adicional”, aseguró un vocero del aeropuerto.



Aunque lo peor de la tormenta está estimado hasta pasado el medio día, cuando la lluvia y los truenos disminuirán, en la tarde se esperan lluvias aisladas y una temperatura entre los 50 y 54 grados que en la noche descenderá a los 40.