Rusia: Tenemos respuesta para cualquier intento de presión occidental



16/04/2018 - 11:34:37

RT.- Rusia es capaz de ofrecer una respuesta adecuada a cualquier intento de presión procedente de Estados Unidos, según ha asegurado el jefe del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores ruso, Vladímir Yermakov, e informa la agencia TASS.



"Ahora vemos que la alineación militar y tecnológica cambió radicalmente a favor de Rusia. Tenemos una respuesta decente a cualquier intento de presión de EE.UU.", ha manifestado ese diplomático, para quien las acciones de Washington han provocado "un aumento de los conflictos en las relaciones internacionales".



En este sentido, la carrera de armamento "es una realidad muy peligrosa que proporciona un efecto perjudicial significativo en la estabilidad y la seguridad internacionales", lamentó este alto cargo de Rusia.



Yermakov ha afirmado que Rusia ha vuelto a ocupar la posición de "garante de la estabilidad y justicia en los asuntos globales sobre la base del derecho internacional" y que "tarde o temprano, nuestros socios estadounidenses tendrán que ponerse de acuerdo con nosotros".

El Ministerio de Exteriores de Rusia, Moscú. Rusia: Moscú no tardará en responder a las sanciones de EE.UU.



"El mito estadounidense sobre la entrada en la época del dominio universal y absoluto no ha superado la decena de años y ahora definitivamente se ha hecho añicos", ha declarado el funcionario del Ministerio de Exteriores ruso.



El diplomático sostiene que el espacio para una cooperación constructiva en la situación actual es muy estrecho porque EE.UU. y sus aliados "no están preparados para admitir las realidades objetivas de un orden mundial policéntrico".



"La comprensión [por Occidente] de la imposibilidad de prolongar el período de su dominio unilateral en los asuntos mundiales genera nerviosismo y conduce a actos inadecuados como sanciones, presión por fuerza y sencillamente un comportamiento no ético en las relaciones interestatales", ha resumido Yermakov.