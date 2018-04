Maduro llama peleles del imperialismo a Macri, Temer y Santos



16/04/2018 - 10:02:17

VOA.- El presidente Nicolás Maduro arremetió el domingo contra sus homólogos de Argentina, Brasil y Colombia, calificándolos de “peleles del imperialismo” por advertir que las elecciones presidenciales de Venezuela convocadas para el 20 mayo carecen de legitimidad.



"En Venezuela habrá elecciones el 20 de mayo, habrá resultados y lo que importa es que lo reconozcan las instituciones y el pueblo de Venezuela; más nada", dijo Maduro en un encuentro en Caracas con el presidente de Bolivia, Evo Morales.



"Lo demás déjemelo a mí, me encargo yo. Les daré una lección a los peleles del imperialismo. [Los presidentes de Argentina, Mauricio] Macri, [de Brasil, Michel] Temer y [de Colombia, Juan Manuel] Santos, saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia”, agregó.



En su discurso el mandatario venezolano agregó que esos tres colegas sudamericanos, son los “más desprestigiados, impopulares presidentes de América del Sur”.



La oposición política en Venezuela, alineada en la Mesa de la Unidad Democrática, ya ha dicho que no participara en los comicio y no inscribió candidatos por considerar que no existen condiciones para llevar a cabo las elecciones.



“El hecho que tengamos un cronograma electoral que no responde a la posibilidad de hacer auditorias nos obliga a desconocer ese fraude del 20 de mayo”, ha dicho Juan Pablo Guanipa, dirigente político.



En cambio, Henri Falcón, disidente chavista y candidato presidencial, ha rechazado el llamado a la abstención, destacando que no es la comunidad internacional la que resolverá las dificultades que atraviesan los venezolanos, puesto que la única solución está en manos del pueblo a través de la vía electoral.



”Se trata de una razón de sobrevivencia, de evitar un camino en Venezuela que pueda ser desastroso y que nos pueda llevar a una guerra entre nosotros mismos”, afirma el político.