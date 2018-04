Comey: Trump es moralmente inadecuado para su cargo



16/04/2018 - 10:00:55

VOA.- El exdirector del FBI, James Comey, afirmó que el presidente Donald Trump es “moralmente inadecuado” para su cargo y que hay “cierta evidencia” de que Trump obstruyó la justicia”.



Comey realizó las declaraciones en una entrevista de una hora de duración con ABC News difundida el domingo y que casi con toda seguridad intensificará su enfrentamiento verbal con el presidente, que lo despidió el año pasado y lo criticó de nuevo el domingo con una andanada de tuits en los que señaló que debería estar en prisión y lo calificó de “el PEOR director del FBI en la historia con diferencia”.



Por su parte la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, hablando en el programa "This Week" de ABC el domingo defendió al presidente diciendo que "James Comey no tiene credibilidad y no debería haber dirigido el FBI por más tiempo. Al fin del día, este presidente será juzgado en dos grandes cosas: la economía y la seguridad nacional".



En la entrevista, que coincide con la publicación de su próximo libro — "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (Una lealtad superior: verdad, mentiras y liderazgo), en las que describe sus interacciones con el presidente republicano— Comey ofreció su versión de los acontecimientos alrededor de su despido y las investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones y el manejo de los correos electrónicos de Hillary Clinton.



"No creo que él esté médicamente incapacitado para ser presidente. Creo que está moralmente incapacitado para ser presidente", dijo Comey en la entrevista.



“Hay algo más importante que debería unirnos a todos, y eso es que nuestro presidente debe personificar el respeto y el apego a los valores de este país”, agregó. “El más importante es la verdad. El presidente no es capaz de hacer eso”.



Varios de los episodios que describe en detalle en su libro, incluyendo una conversación privada sobre el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Flynn, son clave en la investigación del fiscal especial Robert Mueller, y su relato podría ser valioso para que los fiscales examinen si las acciones del presidente equivalen a un delito de obstrucción de la justicia.



Comey respondió que era "posible" cuando fue preguntado si el presidente estaba tratando de obstruir a la justicia cuando vació la Oficina Oval de funcionarios el pasado febrero antes de animarlo a “cerrar” la pesquisa sobre Flynn, que en ese momento era sospechoso de mentir al FBI sobre sus contactos rusos. El pasado diciembre, el general retirado se declaró culpable y ahora está cooperando con Mueller.



Trump rechazó el domingo la afirmación de que había intentado ganarse su lealtad en una cena en enero de 2017, diciendo que "apenas conocía a este tipo. Es solo otra de sus muchas mentiras”. El dirigente sugirió además que Comey debería estar encarcelado por dar información clasificada y por mentir al Congreso. No hay indicios de que Comey esté siendo investigador por cualquiera de estos asuntos.



En la entrevista, Comey dijo que no estaba seguro de si los rusos tenían o no material comprometedor que pudiera ser usado para extorsionar a Trump, relativo a su conducta previa a la elección o a sus acciones de campaña, pero reconoció que era "asombroso" el solo pensarlo.



"Estas son más palabras de las que nunca pensé que diría sobre un presidente de Estados Unidos, pero es posible”, dijo Comey al conductor de ABC News, George Stephanopoulos.



Contraataque



Trump y sus allegados han enfrentado los señalamientos de Comey en los medios atacando su manejo de la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton.



Comey reconoció en la entrevista de este domingo que su convicción de que Clinton ganaría las elecciones presidenciales de 2016 influyó en su forma de manejar la investigación sobre ella.



El exjefe del FBI dice que su decisión de anunciar que se reabriría la pesquisa sobre la utilización por parte de Clinton de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado —solo 11 días antes de las elecciones— apuntó a garantizar la legitimidad de la elección.



"No recuerdo haberlo pensado conscientemente, pero debió ser así, porque yo funcionaba en un mundo en el que Hillary Clinton iba a ganarle a Donald Trump, así que estoy seguro de que eso fue un factor", dijo Comey.



Clinton ha dicho que considera que ese anuncio de Comey de la reapertura de la investigación sobre ella incidió en su derrota.



En tanto, Trump escribió sobre ese episodio: "Él tomó decisiones pensando que ella iba a ganar, y quería un trabajo. ¡Canalla!".



En su libro, Comey señala también que respeta la naturaleza clasificada de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en la búsqueda de respuestas sobre la eventual connivencia del equipo electoral de Trump con los rusos y la posible obstrucción a la justicia por parte del mandatario.