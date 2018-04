Wilster golea a Aurora y recupera el liderato



16/04/2018 - 08:35:11

Los Tiempos.- Wilstermann goleó (5-1) sin piedad a su clásico rival, Aurora, en el partido correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura de la Primera División, y vuelve a ser el líder de la serie “A”. El resultado adverso ahondó la crisis en el cuadro valluno, cuyo técnico renunció a sus funciones.



Los aviadores se apropiaron del clásico cochabambino 140 con goles de Gilbert Álvarez (17’PT y 19’ST), Cristian Chávez (40’PT), Ricardo Pedriel (14’ST) y Ronny Montero (36’ST), mientras que los celestes descontaron a través de César Lamanna (46’ST).



Se dice que un clásico es un partido aparte, que las realidades que viven los clubes en un clásico no cuentan, pero en el partido de ayer se evidenció por qué Wilstermann es líder de su grupo y Aurora es quinto en su serie, con pocas posibilidades de clasificar a la siguiente instancia.



Wilstermann volvió a mostrar el juego bonito, a ras del piso, practicando jugadas ensayadas; mientras que Aurora apeló al pelotazo con muy pocas ideas.



Partido



El clásico empezó muy trabado, con mucho roce entre los jugadores, y así fue casi en todo el encuentro; sin embargo, no hubo expulsados.



Aurora quiso sorprender a los aviadores y se acercó en varias oportunidades al arco protegido por Arnaldo Giménez, pero fue sin la profundidad necesaria para inquietar al golero aviador.



Wilstermann, poco a poco, empezó a conducir los hilos del partido y se acercó cada vez más al pórtico de Geancarlos Martínez, como el cabezazo de Edward Zenteno, que se fue por encima del arco (11’PT), o el remate de Cristian Chávez, que fue desviado al tiro de esquina por Martínez (16’PT).



Fue precisamente de este tiro de esquina que se generó la acción del primer gol. En una jugada ensayada, Serginho envió el centro para que la “peine” Alex da Silva y habilite a Gilbert Álvarez, quien, libre de marca, tan sólo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes para el 1-0 (17’PT).



Los Aviadores perdieron a su capitán a los 23 minutos, luego de que Edward Zenteno, en un intento de despejar un remate, se estiró la parte posterior del muslo derecho (20’).Intentó continuar jugando con una venda, pero tres minutos después fue reemplazado por Ronny Montero.



Este clásico pudo significar la despedida (por lo menos por un tiempo) de Zenteno, porque es casi un hecho que esta semana saldrá la sanción de la Conmebol por el caso de doping positivo del jugador.



Ronny Montero ingresó en lugar de Zenteno y no lo hizo nada mal en la dupla con Alex da Silva, quien se quedó con el cintillo de capitán.



Wilstermann continuó presionando en busca de sellar el resultado, aunque no con la efectividad necesaria porque tanto Fernando Saucedo como Jorge Ortiz, fallaron en la definición.



Aurora intentó aprovechar que su rival no encontraba la ruta al segundo tanto y buscó el empate más con desesperación e ímpetu que ideas. Así llegó el remate de Brayan Aranibar a la parte baja del arco de Giménez, en el rebote no Amilcar Sánchez no estuvo atento y se perdió la oportunidad de igualar el marcador.



El ímpetu le duró poco a Aurora, porque Wilstermann volvió a dominar las acciones y su esfuerzo obtuvo rédito a los 40’PT con el gol de Cristian Chávez.



El volante argentino envió un remate colocado al ángulo superior derecho desde fuera del área, ante la mirada incrédula del golero Martínez, para el 2-0. Con esta ventaja los protagonistas se fueron al descanso.



En el reinicio de las acciones, Aurora pretendió buscar el descuento, pero tal como sucedió en la primera parte del encuentro, fue sólo un chispazo, que se apagó muy rápido, para dar paso a la goleada de Wilstermann.



Un centro de Serginho finalmente fue conectado por la cabeza de Ricardo Pedriel, para sorprender al golero Martínez, que debió salir a cortar esa jugada y no lo hizo. Fue el 3-0, a los 14’ST, resultado parcial que sentenció el clásico, ya que Aurora se resignó a la derrota.



Wilstermann fácilmente pudo ganar este clásico con un marcador más abultado, pero sus delanteros pecaron de individualistas en algunas jugadas clave o no fueron finos a la hora de definir.



El cuarto tanto para Wilstermann llegó a los 19’ST y fue obra de Álvarez.



La jugada empezó en los pies de Cristian Chávez, que hizo un pase para Ricardo Pedriel, éste pudo continuar con el balón, pero en su lugar habilitó de taquito a Gilbert Álvarez, quien se encontró con el balón solo frente al golero Martínez y venció en el mano a mano, para el 4-0.



Después del cuarto gol, Wilstermann tuvo varias oportunidades para conseguir el quinto, pero no lograba que las jugadas finalicen en gol, como cuando en un contragolpe Serginho quedó solo ante el golero y, en lugar de habilitar a Ricardo Pedriel, buscó anotar su gol y mandó el esférico por un costado del arco (22’ST). Un minuto después, Pedriel mandó el balón por encima del arco al igual que Alejandro Meleán con su cabezazo (26’ST).



El quinto tanto finalmente llegó a los 35’ST, nuevamente de balón parado.



Un tiro de esquina fue cobrado por Gabriel Ríos y envió en centro para Alex da Silva, pero su cabezazo fue despejado por el arquero Geancarlos Martínez, pero para su mala suerte el balón fue a dar a los pies de Ronny Montero, que sólo tuvo que empujarlo al fondo del arco, para el 5-0.



Cuando parecía que Wilstermann lograría el sexto tanto, los jugadores bajaron los decibeles y empezaron a dar espacios al rival, que esta vez no desaprovecharía la oportunidad.



Aurora finalmente consiguió el gol del honor a los 46’ST, con el tanto de César Lamanna, tras un centro de Iván Zerda, para el 5-1 final.



El resultado manda a Wilstermann a la cima del grupo A, pero en Aurora ahondó su crisis y generó la renuncia de su director técnico, Miguel Zahzú. Además su presidente, Jaime Cornejo, anunció el licenciamiento de varios futbolistas.







Tras el empate de Bolívar 1-1 con Destroyers, Wilstermann vuelve a la punta de la serie “A”







OPINIONES



"A disfrutar de los tres puntos que necesitábamos. El clásico es siempre especial y lo tomamos así. Gracias a Dios fue un 5-1, que nos deja tranquilos, porque hicimos nuestro trabajo". Gilbert Álvarez. Delantero Wilstermann



"Llegaron y nos convirtieron, la pelotas que tuvieron nos hicieron daño. Felicito a la hinchada de Wilster que vino a alentar, en cambio a nosotros se la pasaron insultándonos". Iván Zerda. Delantero Aurora







NO HUBO HOMENAJE A ZENTENO PORQUE SALIÓ LESIONADO



La hinchada de Wilstermann esperaba hacer un homenaje a su capitán Edward Zenteno, justo en el minuto 22, número que lleva en la espalda del jugador.



Sin embargo, el jugador se lesionó en el minuto 20 y aunque volvió a ingresar fue reemplazado a los 23 minutos. Todo esto pasó precisamente instantes en que la hinchada debía corear su nombre y mostrar pancartas con su nombre y número, lo que ya no sucedió. Aunque parte de la hinchada se adelantó y lo ovacionó a los 18’.







NO HUBO LLENO TOTAL EN EL ESCENARIO SACABEÑO



Wilstermann puso a la venta 6.000 localidades, pero no consiguió venderlas todas. Al final, sólo vendió 5.306 entradas, por lo que se vio un gran vacío en la zona donde fue asignada la hinchada del club Aurora.



Lo positivo de la jornada es que no hubo enfrentamientos entre las barras, pese al resultado.



El otro tema positivo fue que de cada entrada para adulto, cinco bolivianos serán destinados para apoyar en la recuperación del extécnico aviador y celeste Julio Alberto Zamora.