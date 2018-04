Salinas critica el trabajo de Soria



16/04/2018 - 08:32:48

Diez.- El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, "pateó" el tablero a días de su posesión como nuevo titular del máximo ente del fútbol nacional. Dejó en claro que no está conforme con el trabajo del director técnico, Mauricio Soria, al frente del combinado nacional, por lo que no se descarta que el cochabambino no continúe dirigiendo a la Verde. Su contrato finalizará a fin de año.



"No quiero hablar mucho sobre el trabajo de Mauricio, pero los últimos amistosos que jugamos fueron desastrosos. Para mí es malo, no convocó a los jugadores que deberían estar. Perder ante Curazao es igual que perder ante algún equipo del Tejar (liga de un barrio de La Paz). Dejamos una mala imagen a nivel internacional. Hay mucho por trabajar", aseveró Salinas.



Salinas explicó que trabajará en hacer un proceso real con ayuda de FIFA y de Conmebol, donde el principal objetivo sea mejorar escenarios. "No se hizo gestiones para que nos apoyen en el tema de infraestructura. Nosotros iremos con todo para cumplir este objetivo. Debemos trabajar también en las divisiones menores", señaló.



El paceño afirmó que trabajará para que las asociaciones mejoren su infraestructura. "La idea es que cada asociación tenga su propia infraestructura donde los chicos puedan mejorar y potenciar su talento", finalizó.