Retroceso Blooming pierde en casa



16/04/2018 - 08:25:32

El Día.- La racha de victorias de Blooming fue cortada por un soberbio San José que venció en el “Tahuichi” por la mínima diferencia. El autor del único tanto del cotejo fue Rodrigo Ramallo, quien silenció a la hinchada celeste a los 14 minutos. El incumplimiento en el pago de los salarios de la dirigencia celeste pasaron factura al plantel, ya que no entrenaron durante dos días y llegaron directamente al partido. No obstante, el resultado no afecta la clasificación de los cruceños, ya que se encuentran en la tercera casilla con 17 unidades, mientras los santos son líderes indiscutibles con 25.



Al acecho del área rival. La academia trabajaba el partido con Joselito Vaca y José Vargas en el medio sector, pero una jugada por la derecha de los orureños acabó en gol y, por ende, en la victoria de la visita; transcurrían los 14" del primer tiempo cuando Ramallo recibe el balón dentro del área de Hugo Suárez, mira al arco, ve que sale el portero a cubrir, lo gambetea y envía el esférico al fondo de las redes. Los fallidos intentos celestes por emparejar las cosas fueron escasos y se fueron al descanso sin mayores cambios.



Generaron pocas opciones. “Platiní” Sánchez movió sus fichas y metió a Julio Herrera para darle mayor peso en el medio sector, pero el jugador no pudo consolidarse ni jugar con Joselito. “El Mimado de Mapaizo” tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero la buena actuación de Carlos Franco ahogó cualquier posibilidad de gol.



Hugo Bargas y Leonardo Vaca se encontraron con una muralla ante Franco, quien se convirtió en la figura del partido. Sánchez optó cambiar a Joselito y meter a su hijo Erwin; dada la poca competitividad falló en la entrega y en el dominio de balón, cosa que Blooming perdió un hombre en el medio. Trabajamos en conjunto, nos apoyamos. Supimos marcar en el momento adecuado. Todos estamos haciendo un buen papel. Agradezco al profe por la confianza que me da. Siempre trabajamos para ser mejores. Fue un partido duro", dijo Ramallo.