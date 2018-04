Morales y Maduro se reúnen en Caracas para ratificar lazos de hermandad



15/04/2018 - 12:45:16

Caracas, (ABI).- El presidente boliviano, Evo Morales, y su par venezolano, Nicolás Maduro, se reúnen el domingo en la ciudad de Caracas para ratificar lazos de hermandad, en una parada previa a su viaje a Nueva York donde participará en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, informaron fuentes oficiales.



"Nos encontramos en el palacio del pueblo recibiendo a nuestro hermano Presidente de Bolivia, Evo Morales", escribió Maduro en su cuenta de Twitter momentos antes de recibir al mandatario boliviano.



Morales participó entre viernes y sábado en la VIII Cumbre de las Américas, que se realizó en Lima, donde reclamó la presencia del Presidente venezolano, que decidió no asistir después que Perú y otros países afirmaron que no era bienvenido en ese foro por una supuesta posición antidemocrática que asumió el sucesor de Hugo Chávez.



"Lamentamos profundamente que nuestro hermano Nicolás Maduro no esté sentado junto con nosotros producto de las presiones de los EEUU", remarcó el mandatario boliviano en ese foro continental.



Por su parte, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Alfredo Rada, dijo que Morales se reúne con el presidente "constitucional, legítimo y democrático de Venezuela".



"De esta manera el Presidente demuestra que en cuanto hace a la diplomacia entre los Estados, Bolivia sabe mantener una posición de principios, sabe mantener una postura antiimperialista consecuente y coherente en todos los escenarios", refrendó.



El Presidente boliviano partirá posteriormente a Nueva York para participar en Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.