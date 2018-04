Bella Thorne recibe $65,000 por cada foto en Instagram

15/04/2018 - 12:26:03

El Salvador.- Las redes sociales dominan el mundo y, ahora, son el medio perfecto para poder tener ingresos extras. En 2017, la empresa británica HopperHQ reveló cuánto es el promedio que ganan las celebridades por publicación en Instagram: Selena Gómez, Kim Kardashian y Cristiano Ronaldo compartían las primera posiciones del listado con más de 550,000 dólares por publicación.



Stripes are life 👋 my shape cover is out 😍 Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 16 Mar, 2018 a las 12:06 PDT





La cantante y actriz Bella Thorne también ha sacado provecho de esta red, pues sus ingresos se incrementan con los 65 mil dólares que recibe por cada fotografía colgada en su perfil y si se decide por una “InstaStory” puede llegar a ganar entre 10 mil y 20 mil dólares.





You thought this was a fairy tale ✨ Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 30 Nov, 2017 a las 6:24 PST





“Instagram es un trabajo más para mí, al cien por cien. Yo empecé en esto cuando tenía 18 años, con 200 dólares en mi cuenta. Y un año y medio después conseguí comprarme esta casa. Ha sido todo gracias a las redes sociales”, comentó Thorne, quien posee 17.3 millones de seguidores en la red de las instantáneas.



