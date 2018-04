Países de la región refuerzan el aislamiento de Venezuela



15/04/2018 - 12:21:32

La Hora.- El gran ausente en la VIII Cumbre de las Américas, Venezuela, protagonizó los discursos de los gobernantes presentes en esta cita continental, con una mayoritaria condena a su régimen, que ha visto reforzado su aislamiento a escala internacional.





Venezuela ha sido el único ausente en este trienal foro presidencial conformado por los 35 países del continente, al no ser invitado su jefe del Estado, Nicolás Maduro, por la nación anfitriona, Perú.





“Seremos implacables con el Régimen opresor de Venezuela”, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, e insistió en que su Gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo mayo.





“La crisis social y económica (en Venezuela) se agrava cada día más, lo que paradójicamente le ha servido al Gobierno para reprimir a la población civil cada día más”, consideró el gobernante colombiano.





“Colombia -agregó- es el país que más sufre la desesperada situación que atraviesan los venezolanos. Por eso somos los más interesados en que en nuestra hermana nación se restablezca la democracia”.



Violación de derechos





El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunció la violación de Derechos Humanos en Venezuela, a su criterio “completamente inaceptable”, y exhortó al resto de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a trabajar juntos para restaurar la democracia en ese país.





“No podemos mirar a otro lado, donde hay un proceso político sin garantías mínimas. Vamos a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo, porque no es elección democrática”, explicó el presidente de Argentina, Mauricio Macri.





El gobernante argentino expresó además su preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela, donde “millones son obligados a dejar su tierra”.





El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reclamó al gobierno de Venezuela que “se reencuentre con el camino de la democracia” y que reconozca la crisis humanitaria que “está condenando al hambre y la muerte” a muchos ciudadanos de ese país.



Presión política y económica





El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, le agradeció personalmente al presidente peruano, Martín Vizcarra, la “fuerte” posición adoptada por Lima contra el Gobierno Maduro y prometió que Washington seguirá presionando política y económicamente a Caracas.





Ante una pregunta directa sobre si Washington reconocería un resultado electoral en las elecciones del próximo mayo en Venezuela, Pence se limitó a mover los labios para mostrar un categórico “no”.





El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió el “restablecimiento de la democracia” en Venezuela y confía en que se pueda conseguir por medio pacíficos.





El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anuncio que no reconocerá los resultados de las elecciones en mayo, condenó el “el debilitamiento de la democracia” en Venezuela y denunció el éxodo masivo de venezolanos.





“La democracia es uno de los pilares de nuestra integración”, recordó el presidente de Brasil, Michel Temer, quien pidió una salida democrática a la situación de Venezuela con el respaldo del Grupo de Lima.



EL DATO



Cuba y Bolivia se desmarcaron en términos idénticos del mayoritario rechazo al régimen venezolano.