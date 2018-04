La rechazaron cuando era hombre, pero todo cambió cuando se operó



15/04/2018 - 12:08:00

La República.- Increíble historia es tendencia en Facebook. Existen historias de amor sacadas de una película, pero pocas tan sorprendes como la de Erin, una mujer transgénero de 22 años que contó el giro que tuvo su relación con su actual novio. Quédate en esta publicación para saber más detalles.



“Mi novio me rechazó como hombre, pero después de hacer la transición a mujer nos enamoramos”, contó Erin a el medio internacional Mirror. En la entrevista dijo que conoció a su novio hace 4 años, pero en ese entonces aún tenía el aspecto físico de un hombre, incluso tenía otro nombre: Aaron.



En esa oportunidad, Jared, quien no quería lastimar los sentimientos de Aaron, la rechazó amablemente. Sin embargo, esto no detuvo las intenciones de Aaron, quien luego de 7 meses de terapia hormonal sustitutiva se convirtió en Erin Anderson, quien muy segura de sí, fue otra ve a buscar a su amado.



"Decidí que iba a ser sincera, le envié un mensaje con mi número y en cinco minutos recibí su respuesta y comenzamos a hablar. Al día siguiente era mi cumpleaños, salí con él y una semana más tarde estábamos saliendo oficialmente y estamos juntos desde entonces”, contó para el Mirror.



Con un nuevo aspecto físico, Erin y Jared empezaron una relación que al poco tiempo se hizo público y pese a todas las críticas que han recibido, siguen estando juntos y muy felices. Erin Anderson está esperando una cirugía de reasignación de sexo, aunque para ellos no es lo primordial.