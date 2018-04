Facebook Messenger: Cómo dejar de recibir mensajes de alguien sin bloquearlo



15/04/2018 - 11:41:54

Existen ocasiones en las que discutes con un amigo o sencillamente un compañero de trabajo se pone "pesado" con un tema en particular que sencillamente deseas de recibir sus mensajes en Facebook Messenger, pero no quieres eliminarlos de tu lista de contacto.



Facebook Messenger te permite censurar los mensajes de un amigo y que estos lleguen sin que emitan una alerte. Eso de debe porque lo que te escriba llegará a la sección de Sugerencias de mensajes, donde tendrás que aceptarlo para poder leerlos.

Existen dos formas para ignorar a un contacto. El primero es desde la pantalla principal de Messenger. Tienes que mantener presionado sobre la conversación de la persona a la que vas a silenciar. En la ventana emergente elige la opción Ignorar mensajes. Finalmente, en el cuadro de diálogo que aparece, marcas Ignorar.



La segunda forma es desde la misma conversación con la persona que deseas censurar. Desde el chat, presiona la "i" que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Ve hasta la parte de abajo del menú que se despliega y escoge Ignorar mensajes. Finalmente le das Ignorar, y listo.



Pero esta persona finalmente es tu amiga, por eso no la bloqueaste. Es así que llegado el momento en que deseas mantener una conversación fluida con ella solo tienes que dejar de ignorarla en Facebook Messenger. Para ello ve a la opción Contactos (el botón con forma de personas que se señala en el ejemplo), pulsa Solicitudes y marca el check de tu amigo para poder dejar de ignorarlo.