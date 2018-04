Cumbre de las Américas cierra sin resolución condenatoria sobre Venezuela



15/04/2018 - 11:34:48

VOA.- A falta de consenso para una resolución condenatoria y oficial contra el gobierno de Venezuela en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, 16 países, incluido Estados Unidos, firmaron un documento con el camino de ruta a seguir para restaurar la democracia en el país sudamericano.



El documento hace un llamado al gobierno de Venezuela para que realice elecciones libres, justas, transparentes y democráticas, sin presos políticos y con la participación de todos los actores políticos venezolanos. De no cumplir con esas condiciones, asegura el documento, los comicios del próximo 20 de mayo carecerán de legitimidad y credibilidad.



Lea aquí los siete puntos completos sobre Venezuela que salieron de la cumbre.



El pronunciamiento también establece que los países firmantes seguirán impulsando, especialmente desde el seno de la OEA, todas las acciones que contribuyan a la restauración de la democracia en Venezuela.



Del mismo modo, el acuerdo exhorta a las organismos internacionales a implementar programas de asistencia humanitaria y hace un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que permita el ingreso de esta ayuda para mitigar las carencias del pueblo venezolano, tal como lo dijo en su discurso el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



El documento también expresa su preocupación por el éxodo de venezolanos que se han visto en la obligación de abandonar su país como consecuencia de la crisis y exhorta a los países de la región a elaborar un programa de apoyo para fortalecer las capacidades de las naciones receptoras de inmigrantes para atender en sus necesidades.



Cabe destacar que en el marco de esta cumbre, Estados Unidos anunció ayuda financiera adicional para asistir a los venezolanos que han salido de su país en busca de mejores oportunidades.

EEUU anuncia ayuda humanitaria para refugiados venezolanos

The code has been copied to your clipboard.

width px height px



The URL has been copied to your clipboard



No media source currently available

0:00 0:26:06

0:00



Cumbre de las Américas finaliza con "Compromiso de Lima"



De manera oficial, los jefes de Estado, vicepresidentes y cancilleres asistentes a la VIII Cumbre de las Américas aprobaron un documento que promueve medidas para luchar contra la corrupción en el hemisferio occidental.



El documento de 57 puntos, que no es legalmente vinculante, cuenta con seis apartados principales: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, prevención de la corrupción en obras públicas, cooperación jurídica internacional y fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción.



Aunque el documento no señala procedimientos ni plazos para su implementación, ofrece algunas acciones que podrían tomarse para avanzar en este tema.



Por ejemplo, incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas, incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernabilidad y elaborar estadísticas e indicadores que permitan evaluar el impacto de las políticas de transparencia entre otras.



Finalmente, el presidente del país anfitrión, Martín Vizcarra destacó que la Cumbre de las Américas en Perú, a diferencia de las dos versiones previas realizadas del encuentro, en Colombia y Panamá, sí culminó con un documento concreto firmado por los líderes participantes llamado el “Compromiso de Lima”.