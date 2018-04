Wilstermann y Aurora: Un clásico sin tregua 



15/04/2018 - 10:35:54

Opinión.- Wilstermann y Aurora jugarán el clásico 140 en el estadio Municipal de Sacaba (15:00). Ambos cuadros llegan al cotejo con realidades diferentes, pero con la premisa de conquistar las tres unidades.



Wilstermann está cómodo con 23 puntos en el grupo A y clasificado a los playoffs; mientras que el Equipo del Pueblo es quinto en la serie B con 11 unidades y busca el pase.



El Imperio Escarlata pretende finalizar en el primer puesto de su grupo para cruzarse en los cuartos de final con el cuarto de la serie B. Además, quiere demostrar que es el mejor en esta primera fase.



Wilster tendrá el retorno del volante brasileño Serginho, para este encuentro y eso fortalece el mediocampo del equipo del técnico Álvaro Peña.



El DT también contará con la participación del capitán Edward Zenteno, quien aún no recibió ninguna sanción de la Conmebol por un doping positivo, durante su participación en la Copa Libertadores, tras el cotejo contra Vasco Da Gama en Río de Janeiro.



Sin embargo, el estratega tendrá la ausencia obligada del volante Cristian Machado por acumulación de tarjetas amarillas y una lesión en el pie derecho.



Aurora no tiene margen de error y está obligado a conseguir la victoria frente a su tradicional rival, si pretende conseguir la clasificación a los playoffs.



El Equipo del Pueblo está a cuatro unidades de dar alcance a Nacional Potosí. Quedan tres fechas (nueve puntos), pero los celestes dependen de otros resultados para lograr su objetivo.



Para encarar el clásico valluno, el técnico de Aurora Miguel Ángel Zahzú tendrá la ausencia de Charles da Silva, quien acumuló cinco tarjetas amarillas. No será la única baja, porque Mario Parrado sufrió de la fractura de un dedo de la mano y Luis Barboza estará fuera de las canchas por seis meses.



6 Mil boletos se vendieron para el clásico cochabambino y los mismos se agotaron ayer al finalizar la tarde.



Los hinchas de Aurora irán a la tribuna de general.



Estadio: Municipal de Sacaba (CBB)



Horario: 15:00



Árbitro: Ivo Méndez (SCZ )



Asistentes: José Antelo y Ariel Guizada