Oriente P. y un valioso punto



15/04/2018 - 10:32:56

El Día.- Oriente Petrolero se trajo un punto de oro de la capital del país, luego de empatar con Universitario de Sucre por 1-1. Con este resultado, los verdolagas se mantienen en la tercera posición a la espera de lo que pueda pasar entre Bolívar y Destroyers. Marcelo Argüello y Ronaldo Sánchez convirtieron los tantos para ambas escuadras. Los capitalinos aún tienen chances de pasar a la siguiente fase con el empate, caso contrario disputarán la liguilla que otorga un cupo para la Copa Sudamericana 2019.



No fue fácil igualar. Cerca del final del primer tiempo (43"), Marcelo Argüello le arrebató la pelota a Helmut Gutiérrez en el terreno de los verdolagas y se dirigió hacia el pórtico para definir con un disparo potente de pierna izquierda y derrotar a Diego Zamora.



El empate llegó a los 67" con el gol de Ronaldo Sánchez, quien empujó la pelota en el primer palo ante un centro enviado desde el otro costado por Paulo Rosales. El servicio al ras del piso parecía no presentar problemas, pero para infortunio de los doctos el arquero Eder Jordán se resbaló cuando trataba de ir a cerrar el ángulo.



El compromiso fue planteado por los albiverdes con bastante cautela, no se quedó a esperar cómo la "U" trataba de corregir sus errores y también salió a proponer, siendo el punto principal de su argumento la velocidad de José Meza y la fuerza de Maximiliano Freitas.