La U vuelve a fallar



15/04/2018 - 10:30:00

Correo del Sur.- El cuadro estudiantil atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su retorno al profesionalismo. A la división dirigencial, el abandono de la directiva y la falta de recursos económicos para pagar los sueldos a la plantilla, se siguen sumando los malos resultados. Anoche igualó 1-1 con Oriente Petrolero, en el estadio Patria.



La “U” completó una semana para el olvido. El paro de los jugadores iniciado el lunes se completó anoche con un nuevo empate en condición de local, el tercero en lo que va del Torneo Apertura. Este resultado lo aleja por completo de la lucha por clasificar a los Play Off.



Con más amor propio que orden táctico, el “docto” intentó hacerle frente a un cuadro refinero ordenado y que anunció que llegaba a Sucre con la intención de sumar unidades. Lo hizo por momentos, pero poco a poco se fue desinflando y el partido tuvo un desenlace que se va haciendo común en Sucre: resigna puntos.



En seis partidos como local, Universitario sólo ganó en dos oportunidades (2-0 a Guabirá y 3-1 a Real Potosí); luego empató frente a Wilstermann, Destroyers y Oriente Petrolero, todos por el mismo marcador (1-1); finalmente, cayó en una ocasión, 0-1 a manos de Bolívar. Esto quiere decir que de 18 puntos posibles, solamente sumó la mitad.



Para colmo de males, como visitante sólo rescató dos puntos en seis salidas, merced a los empates conseguidos frente a Real Potosí (4-4) y Guabirá (2-2), que terminaron con sabor amargo, ya que la “U” iba ganando eso cotejos y no pudo aguantar el resultado hasta el final.



Ahora, a falta de que se jueguen los partidos de su serie, el “docto” continúa en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo “A”, un puesto que incluso podría perder dependiendo de los resultados que se registren esta jornada.



Está fuera de los puestos de clasificación y difícilmente podrá revertir esta situación, ya que en las dos últimas fechas se enfrentará a los punteros de las dos series: Wilstermann y San José.



En la próxima fecha jugará en Sacaba, ante el cuadro aviador, y cerrará su campaña como local ante el santo.



Entretanto, Wilstermann y Bolívar, ambos con 23 unidades, ya tienen el boleto asegurado para los Play Off y los pasajes restantes se disputarán entre Oriente Petrolero (16 Pts.), Destroyers (14) y Real Potosí (10), que de vencer hoy a Guabirá (7) se meterá a la lucha.



EL PARTIDO



Pese a no haber entrenado durante toda la semana, Universitario demostró buen ritmo de juego en el primer tiempo. A los cinco minutos avisó con una jugada individual de Carlos Balcera, que luego de una serie de toques llegó al área refinera, pero su remate fue despejado por el portero Diego Zamora, quien le achicó el ángulo al estudiantil.



Cinco minutos después, Marcelo Argüello recibió un pase por izquierda y elevó un centro que José Sardon no pudo conectar con fuerza, el remate fue fácil para el golero visitante.



El dominio del local era abrumador, dejaba anonadados a los jugadores orientales, quienes no conseguían hilvanar jugadas para acercarse al pórtico de Eder Jordán, un espectador más en el estadio.



Sin embargo, Universitario recién pudo plasmar su supremacía en el marcador a los 43 minutos del primer tiempo. Marcelo Argüello robó un balón en una mala salida refinera, vio adelantado a Zamora, sacó un zapatazo para colocar la pelota en el ángulo derecho y anotar el 1-0.



Entre aplausos del público, los capitalinos se fueron victoriosos al descanso de medio tiempo con un resultado que los mantenía con escasas, pero oportunidades al fin, de clasificar a la segunda fase.



Parecía que la figura no cambiaría en el complemento. Más aun cuando a los 20 segundos de reiniciadas las acciones Argüello estuvo cerca de anotar el segundo gol. El ariete argentino quiso emular la jugada del primer tanto y con remate de larga distancia exigió la volada de Zamora, que manoteó la pelota al tiro de esquina.



Oriente mostró signos de vida a los 47’ cuando Ronaldo Sánchez se puso cara a cara con Jordán, pero el golero estudiantil le tapó el disparo al volante refinero.



Cuatro minutos después, respondió la “U” con un remate de media distancia de Marcos Andia, que Zamora contuvo con seguridad.



El partido se ponía entretenido y Oriente se animaba a atacar con más jugadores. A los 54’ estuvo cerca del empate en un tiro de esquina que Helmut Gutiérrez conectó de cabeza, pero Jorge Ayala despejó el balón en la línea de sentencia.



El gol visitante maduraba y al final llegó a los 67 minutos. Paulo Rosales escapó por izquierda, sacó un centro raso y desde el otro costado apareció Sánchez para rematar al fondo de las mallas. Era el 1-1.



Luego del gol, el visitante volvió a enfriar el partido y metió en su juego a los capitalinos. El resto del compromiso se desarrolló en mitad de cancha y perdió en espectáculo.



El último susto fue para Universitario, que estuvo cerca de sufrir su segunda derrota cuando en el tercero de los cuatro minutos adicionales vio cómo Jordán salvaba su portería tras un potente remate de Maximiliano Freitas.



Fue lo último de un nuevo partido amargo para Universitario, que tras el impago de sueldos tiene otra semana complicada antes de visitar el domingo 22 de abril a Wilstermann, por la penúltima fecha de la primera fase.



Además, debe volcar su mirada y mentalizarse en jugar la fase entre los seis peores del torneo, por un solo premio para la Copa Sudamericana.



Por lo planificado a principio de temporada y muchas veces mencionado por la dirigencia y cuerpo técnico, esta prematura eliminación era calificada como un “fracaso”.



José Báez



Defensor-Universitario



"Si clasificamos entre los cuatro bien, sino vamos a pelear la Sudamericana”.



Marcos Andia



Volante-Universitario



"No es lo que queríamos, pero demostramos que podemos jugar bien”.



Ronaldo Sánchez



Volante-Oriente Petrolero



"Es un punto que nos sirve de mucho para seguir avanzando en la tabla”.



Marcelo Román



Volante-Oriente Petrolero



"Fue un partido bastante parejo y creo que el resultado es justo”.



LA OTRA MIRADA



GUERRA DE BANDAS. Además del partido en la cancha, la pelea entre Universitario y Oriente Petrolero se trasladó a las tribunas. El “docto” estuvo acompañado de sus tradicionales hinchadas en las rectas de general y curva sur, mientras que el equipo refinero contó con un grupo de seguidores en la curva norte, que durante varios pasajes del cotejo sostuvieron una sonora lucha.



UNA FECHA MÁS. Oscar Sanz y Dayler Gutiérrez, director técnico y ayudante de campo de la “U”, respectivamente, cumplieron ayer con su tercer partido ausentes de la casamata capitalina. Ambos fueron expulsados en la novena fecha, frente a Bolívar, y desde ese encuentro ven el cotejo desde las tribunas.



CAMPAÑA SOLIDARIA. Las entradas de ayer tuvieron un incremento de Bs 2 como parte de la campaña solidaria para recaudar fondos en beneficio de los gastos hospitalarios de la periodista Ana Calvimontes, hospitalizada desde el 1 de abril por un accidente de tránsito.