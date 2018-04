Rectores critican deficiencias en la calidad académica de bachilleres



Los Tiempos.- Aprobar el examen de ingreso a la universidad pública es casi imposible para cientos de bachilleres. Una de las razones, según varios rectores, es que el rendimiento académico de los graduados de los establecimientos fiscales, particulares y de convenio ha ido en retroceso.



El resultado de ello se refleja en la poca cantidad de estudiantes que entran a la “U”.



En procura de vencer las pruebas de ingreso a la universidad, los postulantes toman clases en institutos que ofrecen cursos de nivelación.



De acuerdo con el rector de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Alfonso Vía Reque, a los nuevos bachilleres les falta “aprender a aprender”.



Señaló que al hablar sobre el rendimiento académico de los nuevos bachilleres se está tocando un punto importante y neurálgico. “Hemos pasado por ocho reformas educativas, una peor que la otra, ninguna tuvo éxito”, resaltó.



Siguió: “El Ministerio de Educación no quiere que organismos internacionales como el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) evalúen la calidad educativa de Bolivia. Todos los países son evaluados menos el nuestro”.



El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, dijo que es importante cambiar los modelos educativos del país.



“Sólo se debe calificar el rendimiento académico, no la asistencia ni la participación, porque esa es una obligación del estudiante”, dijo.



Según la autoridad, los estudiantes nuevos ingresan con problemas serios en lectura comprensiva, ortografía, conocimientos básicos de física, química y álgebra, entre otras debilidades.



“Debemos recuperar el nivel académico de antes. Los jóvenes ya no leen y la lectura es la única con la que se pueden superar estas deficiencias; además de la unificación de la educación en el campo y la ciudad, a eso se le considera vivir bien”, dijo.



El secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Lucio Álvarez, enfatizó en que existe una separación entre lo que requieren los estudiantes y su formación en el colegio.



El rector de la Universidad Central (Unicen), José Bustamante, explicó que los nuevos universitarios antes de iniciar con el avance académico curricular deben pasar por una “nivelación”, para que la transición del colegio a la universidad no sea complicada.



“Los estudiantes confunden la C con la S y la Z, o la Q con la K, esto debido a las abreviaturas que usan los jóvenes para comunicarse por el WhatsApp. Son esas variaciones socioculturales que afectan su rendimiento”, aseveró.



Según Bustamante, uno de los factores para el bajo rendimiento académico es la pausa de uno y dos años que toman los bachilleres antes de iniciar con la formación superior. “Puede decirse que se olvidan lo que han aprendido, esto repercute de forma negativa, la calidad del estudiante baja”, indicó.



El representante de la Dirección Departamental de Educación, Iván Villa, por su parte, manifestó que están trabajando con mayor atención en estas deficiencias.



“Hemos reforzado las jornadas de lectura, los profesores de diferentes asignaturas deben inculcar la lectura en los estudiantes, antes de comenzar el avance curricular”, manifestó.







Estudiantes en el Paseo Autonómico de la “U”.

SEPA MÁS



El 6 % de bachilleres ingresa directo a UMSS



Este año entraron directamente a la UMSS el 6 por ciento de los bachilleres. De 30.000 graduados, 1.800 accedieron de forma directa a través del Programa de Becas Individuales (PBI).







4 facultades aglutinan 80% de “dinosaurios”



De acuerdo a los datos proporcionados a Los Tiempos por la Unidad de Provisión de Servicios de Información (UPSI), en la UMSS del 100 por ciento de estudiantes matriculados, 72.506, unos 5.302 son crónicos en las 88 carreras que oferta la casa de estudios superiores.



En porcentaje representa un 7 por ciento.







Bachilleres optan por formación técnica



Unos 10 mil estudiantes optan cada año por estudiar una carrera técnica.



En Cochabamba, existen 51 institutos privados y 21 públicos.



La mayoría se concentra en los municipios de Cercado, Quillacollo y Sacaba, en la región metropolitana.







Pedidos de nuevas facultades



Varios municipios han pedido a la Universidad Mayor de San Simón la creación de facultades desconcentradas en las provincias para que los jóvenes tengan más opciones laborales.







OPINIÓN

Fusión de materias repercute en el rendimiento académico



Jhovana Vargas Maestra de secundaria



La profesora Jhovana Vargas explicó que desde la aplicación de la nueva ley educativa, la carga horaria de las áreas científicas (física y química) sufrió cambios considerables.



“Primero fusionaron las dos materias, ahora nuevamente están separadas, pero se redujeron las horas”, dijo.



Señaló que con la anterior reforma educativa las materias consideradas troncales ocupaban más periodos académicos, lo que ayudaba a profundizar en estas áreas del conocimiento.



“La modificación de la curricula fue devastadora, en matemáticas introdujeron la medición de la madre tierra”, manifestó la educadora.



Dijo que es importante respetar la carga horaria y no introducir otras especialidades que “quitan tiempo”. “Por esto, es que los estudiantes tienen dificultades, no pueden leer o hacer ejercicios matemáticos”, finalizó.