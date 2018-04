Ciudades intermedias, una vía para frenar la migración



15/04/2018 - 10:16:16

Página Siete.- Durante los dos días del Quinto Encuentro Internacional de Ciudades Intermedias, al menos 600 nuevas personas han dejado su territorio en alguna parte del país para establecerse en la capital oriental. Con esas palabras Carlos Hugo Molina, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), cerró ese evento en la ciudad de Santa Cruz -el 5 y 6 de abril-, en el que participaron invitados de varios países de Latinoamérica, España y EEUU.



En este momento, Bolivia tiene 11 millones de habitantes y dentro de 14 años (2032, año del subsiguiente Censo de Población y Vivienda), tendrá 15 millones. Actualmente, tres cuartos (75%) de los 11 millones viven en el área urbana, y en 2032, nueve de cada 10 habitantes estarán en algunas de las ciudades del país.



Ante el acelerado vaciamiento de las áreas rurales y el “hacinamiento” de las urbes, surge la necesidad de consolidar ciudades intermedias “como nodos de desarrollo”, y en ese marco se realizó en Santa Cruz el V Encuentro de ciudades intermedias.



¿Qué es una ciudad intermedia? Esta pregunta fue planteada una y otra vez por los expositores en el V Encuentro y las respuestas tenían siempre un denominador común: no existe una definición única. Sin embargo, en algo sí estuvieron de acuerdo: una ciudad intermedia no se define por la cantidad de habitantes ni por su extensión territorial.



“Las ciudades intermedias son urbes que crean puentes de conexión importantes entre zonas rurales y urbanas, siendo para la población rural la oportunidad de acceder a instalaciones básicas (como escuelas, hospitales, administración, mercados) y también servicios”, cita Diego Montenegro Ernst, uno de los expositores en el V Encuentro.



“Incluimos a este concepto elementos de Desarrollo Territorial que generen bienestar a partir de actividades agrícolas y no agrícolas”, agrega el experto en comercio internacional.



Según datos expuestos por Cristina A. Rodríguez-Acosta, del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios Florida International University (Estados Unidos), América Latina cuenta con aproximadamente 16.000 municipios, de los cuales el 90% tiene menos de 50.000 habitantes.



Según esta misma fuente, en América Latina hay 961 ciudades intermedias, de las que el 68% se encuentra en Brasil, México, Argentina y Venezuela.



En Bolivia, el CEPAD estudió el caso de cinco regiones que reúnen las características de ciudades intermedias: Mizque (Cochabamba), Tarija (capital), Riberalta (Beni), San José de Chiquitos (Santa Cruz) y Sorata (La Paz).



Según Carlos Hugo Molina, el caso de Riberalta es el más extraordinario, porque pese a ser un municipio de 100 mil habitantes, brinda servicios para un equivalente a 200 mil. Es decir, ejerce la función de nodo.



Allí confluye todo lo que se necesita: desarrollo, salud y educación. Por eso mismo pobladores de tres provincias de Beni y cuatro provincias de Pando van a Riberalta en busca de salud o desarrollo, no así a Trinidad o Cobija, que son las capitales de Beni y Pando. Riberalta recibe enfermos incluso de la provincia Iturralde de La Paz.



Otra ciudad intermedia, que ha logrado retener a sus habitantes y lograr un crecimiento demográfico superior a sus pares zonales, es San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz.



“Nadie se va de un lugar donde es feliz”, afirma Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, el municipio que más avanzó -al margen de las ciudades del área metropolitana de Santa Cruz- en las áreas de salud, educación, salud y turismo.



El caso de San José fue presentado en el V Encuentro como un ejemplo de que es posible resolver los problemas de la gente desde lo local. “Si yo tengo condiciones de actividad laboral, si yo puedo darle estabilidad a mi familia y si a ello le agrego paz, tranquilidad, seguridad ciudadana, espacios de recreación, la gente no tendrá por qué moverse de su territorio”, afirma Caballero, en una entrevista con Página Siete.



Hasta 1999, este municipio tenía un indicador de decrecimiento poblacional que bordeaba el 0,8%. En 2012 llegó a un 3,8% de crecimiento, que está por encima de la media nacional que es de 1,5% y por encima de la media del departamento, que es de 2,2%.



Es el único municipio que desde 2008 abrió un sistema de universalidad de la salud, lo que significa que el 100% de sus ciudadanos gozan del servicio gratuito de salud, como no ocurre en ninguna parte del país.



El caso de este municipio, así como el de Mizque y Sorata (regiones estudiadas por el CEPAD), muestran algunas características de una ciudad intermedia, casos que pueden frenar el acelerado crecimiento del eje central, que concentra al 70% de la población boliviana. Es decir, siete de cada 10 bolivianos viven en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.



“Es imprescindible entender que el concepto de ciudad intermedia se convierte en un concepto imperativo si queremos lograr equilibrio, racionalidad, si queremos reorientar y redireccionar las condiciones de crecimiento”, dijo Carlos Mesa durante su exposición.