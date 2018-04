La FELCC denuncia el secuestro de agentes antidroga en Trinidad Pampa, La Paz



15/04/2018 - 10:01:36

La Razón.- El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Johnny Aguilera, denunció este sábado en una conferencia de prensa, el secuestro de cinco policías en la población de Trinidad Pampa, municipio de Coripata.



“Hoy nos enteramos del secuestro de funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) que realizaban la labor de erradicación del narcotráfico. Nos encontramos frente a una organización criminal que no solo pretende generar inestabilidad, sino también inseguridad”.



El municipio de Coripata se halla en la provincia Nor Yungas, a 116 km de la ciudad de La Paz



En contacto con La Razón, Gabriel Escobar, dirigente de la Central Trinidad Pampa de Nor Yungas, negó que haya policías retenidos y, por el contrario, denunció que su comunidad fue gasificada durante toda la mañana de hoy por miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).



Sin embargo, el jefe policial insistió en la privación de libertad de los uniformados, y añadió que continuarán con la búsqueda. “Tiene que haber un despliegue de orden económico, de otra manera no se puede generar una motivación tan importante que tenga esta repercusión”.



En la conferencia de prensa Aguilera también informó de la aprehensión, realizada el viernes 13 de abril, a las 19.00, del dirigente cocalero Primo P. en esa misma comunidad.



Según Aguilera, el sindicalista es sindicado por el asesinato de tres personas, de entre 30 y 35 años, durante el avasallamiento a la comunidad de El Choro Grande que lideró —dijo—con otras cinco personas el 26 de octubre de 2015.



Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la fuerza pública realizó operativos para capturarlo, aunque sin éxito. “El propio jefe de la División Homicidios, el capitán René Tambo, fue víctima de secuestro y lesiones gravísimas”.