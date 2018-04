Gobierno anuncia excluir dos datos y la población cuestiona



15/04/2018 - 09:35:00

El Diario.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el Ejecutivo planteará al Legislativo eliminar del carnet de identidad dos datos: el estado civil y la profesión u ocupación de los bolivianos. La autoridad argumentó que esos no son datos básicos.



En tanto, EL DIARIO consultó a la población sobre el anuncio de esta medida y las personas expresaron sus observaciones. Piden que antes que decida el Gobierno sobre sus documentos personales, se haga una consulta a los directos afectados, es decir, a la ciudadanía.



CARLOS ROMERO



“(Estos datos) no son estrictamente inherentes a la identidad de la persona. Lo que más interesa es tener los datos referidos al nombre de la persona, a su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, pero no es tan sustantivo saber si la persona tiene un título profesional o cuál es su estado civil para la verificación de su identidad”, afirmó Romero.



Actualmente, el carnet que identifica a todos los bolivianos como tales y que está a cargo del Servicio de Identificación Personal (Segip) muestra en el documento personal en el anverso, la foto de la persona, el número de identidad, la huella dactilar del pulgar derecho, el número de serie, la sección, la fecha de caducidad y la firma del interesado.



En el reverso del documento figura el nombre completo, la fecha y lugar de nacimiento, el estado civil, la profesión u ocupación y el domicilio, además de la firma del coordinador departamental del Segip.



En ambas carillas del documento está el escudo de Bolivia y en el anverso dice: Estado Plurinacional de Bolivia.



En el link (enlace) de la página web el Segip para obtener información sobre el trámite de la cédula de identidad, en una nota refleja que el estado civil y la profesión de la persona portadora del documento son datos deseables.



“Si desea registrar el Estado Civil (Solo para el registro por Primera Vez en el sistema RUI-Segip) deberá adjuntarse:



Casado/a Certificado de Matrimonio



Viudo/a Certificado de Matrimonio y Certificado de Defunción



Divorciado/a Certificado de Matrimonio Debidamente Cancelado en el Reverso del Mismo.



Si registró o desea registrar la Profesión (Solo para el registro por Primera Vez en el sistema RUI) deberá presentar:



Título en Provisión Nacional Original y fotocopia”.



CONSULTA A LOS CIUDADANOS



Sobre este anuncio, EL DIARIO realizó un sondeo de opinión para preguntar a la población su punto de vista, siendo el resultado general de rechazo a esta medida, bajo distintos argumentos. Por ejemplo, que el Gobierno “quiere tapar sus cosas”.



Asimismo, la gente dice que como se trata de datos personales, primero se debe consultar a la población. A continuación una muestra del trabajo de campo de este medio de comunicación.



KATERIN ALANIS



“Desde mi punto de vista no está bien, no me agrada que quitar los datos porque son importantes y los necesitamos. Pienso además que deberían agregar otros datos como tipo de sangre para los accidentes, no está bien, reitero y ellos están manejando a favor del gobierno para tapar sus cosas que ellos hacen mal, no me parece que este bien”.



ELMER TOLA



“La verdad no estoy muy informado y eso debería hacer el gobierno informarnos para que tomemos una decisión, y si va a decidir unilateralmente sobre nuestros datos no creo que este bien, nosotros deberíamos dar autorización, porque está situación, a mi parecer, no está bien, no deberían tomar decisiones sin consultarnos”.



GABRIELA MAMANI



“No estoy de acuerdo, porque el Gobierno debería respetar ya que son datos que nosotros proporcionamos y además debería consultarnos para poder excluirlos, últimamente está haciendo muchas cosas que no están bien y me parece que quiere manejar nuestros datos con otras intenciones, lo cual atropella nuestra privacidad”.



ESTEFANI ARQUEZ



“No estoy de acuerdo, porque son datos que sirven para identificarnos y aún más nuestro estado civil y esos datos son suficientes, creo que no debería quitar nada porque además nos quitan nuestro derecho a expresar que queremos poner en el carnet de identidad, por lo que está mal eso y propondría que se quede así como está”.



JULIAN MOLLO



“Yo leí revistas del exterior y la ONU ha pedido que se recolecte información y se saque algunos, para mí es parte de la globalización cumplir algunos tipos de datos, pero me parece que es parte de eso y creo que los carnet ahora van a ser más sofisticados, por lo que la otra información estará debajo de un código”.



JORGE FLORES



“La información es muy importante y creo que no es bueno que saquen esa información porque es necesario tener registrado que cosas hacemos y la profesión que tenemos y si somos casados, porque es una información que sirve para evidenciar en algunas instituciones o hasta para conseguir trabajo, por lo que no estoy de acuerdo”.