La defensa de Goni argumenta que fallo es inconsistente



15/04/2018 - 09:31:07

Los Tiempos.- El 5 de marzo comenzó el juicio contra Gonzalo Sanchez de Loazada y Carlos Sanchez Berzaín en los tribunales de Fort Lauderdale de Florida, en Estados Unidos.



El 3 de abril, la Corte Federal de Fort Lauderdale anunció su veredicto y halló responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín por los delitos de abusos y violaciones a los derechos humanos por los hechos ocurridos en el país en 2003, según informaron fuentes que siguen el caso en el país del norte.



De acuerdo con la legislación norteamericana, existen tres instancias de apelación después de conocer el fallo. La defensa de Goni adelantó que acudirá a todas.



La defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain presentó su fundamentación extensa argumentando que el veredicto del jurado es inconsistente e irreconciliable.



En un documento de 48 páginas, los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín presentaron una defensa legal basada en tres puntos clave: el jurado no ha encontrado evidencia alguna sobre la existencia de una orden de asesinar civiles proveniente del Presidente, el Plan República no instruye disparar indiscriminadamente y las muertes lamentables de las jornadas de septiembre y octubre de 2003 —dice la defensa— no fueron resultado de la intencionalidad o de una acción deliberada de provocar dichas muertes.



Sin embargo, el abogado Rogelio Mayta indicó a Urgente.bo que prefiere no comentar sobre la estrategia de Goni “porque es entrar en su juego. Nuestros abogados presentarán los recursos necesarios, no voy a comentar nada porque considero que eso es lo que quisiera la defensa de Sánchez de Lozada, no caeremos en eso”.



Los abogados de Goni señalan que el veredicto del jurado tiene conceptos inconsistentes e irreconciliables: encontró que la muerte de las víctimas fue al mismo tiempo involuntaria y deliberada. El jurado también encontró que los demandados fueron responsables de esas muertes a pesar de la falta total de pruebas acerca de un plan para usar la fuerza letal contra civiles o cualquier elemento u acción que vincule a los demandados con las muertes.



Recuerdan que la demanda presentó 23 testigos en sala y otros seis por video y 87 elementos de prueba. Pero no pudieron mostrar ningún plan de los demandados.



Aproximadamente, el juicio duró un mes



