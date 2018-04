Bolivia reitera a Chile desde la Cumbre de las Américas su oferta de solución del tema marítimo



La Razón.- Bolivia usó la palestra de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Lima, Perú, para reiterar a su vecino Chile el ofrecimiento de dar de solución a la controversia marítima que a la fecha de trata en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y cuyo fallo se prevé para fines de este año.



“Agradezco la solidaridad de muchos Estados, pueblos y líderes que han expresado su apoyo a nuestra causa marítima”, destacó este sábado.



“Aprovechando esta oportunidad para reiterar el ofrecimiento de nuestra mano fraterna a la hermana república de Chile para que no heredemos a las siguientes generaciones ningún teme pendiente y que, a través de una negociación de buena fe, Bolivia cuente con acceso soberano al Océano Pacífico”, añadió el gobernante.



Como en anteriores oportunidades, el presidente Sebastián Piñera no respondió a ese exhorto planteado por su colega Morales de abrir un diálogo bilateral en busca de avanzar en una resolución del tema marítimo y que inclusive fue exteriorizado en el ínterin de la presentación de los alegatos orales de la demanda marítima en la CIJ que se celebró entre el 19 y 28 de marzo en La Haya.



El coagente de la causa, Sacha Llorenti, en el cierre de esa fase desveló que “Bolivia tiene propuestas concretas para poner sobre la mesa de negociaciones, Bolivia busca que ambos pueblos tengamos una relación ganador-ganador, Chile simplemente tiene que aceptar esta oferta de buena fe y de cumplir de manera consistente con su promesa histórica”.



El canciller Fernando Huanacuni informó la semana pasada que el Palacio Quemado se encuentra a la espera de una respuesta a la convocatoria de la más alta autoridad boliviana a un diálogo de buena fe.



A diferencia de la posición boliviana, Chile niega que exista una obligación de negociar y sostiene que no existen asuntos pendientes entre ambas naciones.



El canciller chileno Roberto Ampuero afirmó en reiteradas ocasiones que la piedra angular de la relación con Bolivia es el Tratado de 1904, que fijó los límites tras la invasión y guerra de 1879.