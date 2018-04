Tarija posee potencial minero más allá de los hidrocarburos



15/04/2018

Página Siete.- Tarija no sólo es una región hidrocarburífera, sino también tiene potencial minero con rocas industriales según información científica del Servicio Geológico Minero (Sergeomin).



El director ejecutivo de Sergeomin, Roberto Pérez, explicó que Tarija por esencia y por la contextura geológica es un departamento potencial para producir minerales no metálicos, rocas ornamentales y materiales de construcción.



“Si bien tenemos ocurrencias de zinc, plomo o plata, es más rico en cuanto a minerales no metálicos. Podemos hablar del yeso, de la halita que es sal, de las rocas ornamentales que sirven como fachada y otras rocas que sirven como alabastro o terraplén o construcción de caminos o la misma caliza que puede ser usada para la fábrica de cemento o como cal”, informó.



De acuerdo con sus particularidades geológicas, el área de Tarija corresponde al extremo oriental de la cordillera de los Andes limitada al este por el Cabalgamiento Frontal Principal y al oeste por el Cabalgamiento Andino Principal.



Las formaciones aflorantes abarcan desde el Cámbrico Superior hasta el Neógeno y el Cuaternario, según la fuente oficial.



Entre los minerales y rocas industriales hay variedades de arcillas que datan de la era cuaternaria, que están ubicadas en diferentes lugares del valle tarijeño.



Del mismo modo, en la formación de Sama están las cuarcitas que son rocas metamórficas de gran resistencia y adecuadas para carreteras y hormigones, y en las formaciones Tarabuco y Santa Rosa, las areniscas (rocas sedimentarias formadas por agregados naturales de fragmentos de minerales) son explotadas en canteras como material de construcción.



Sal rosada



Además, están las calizas (rocas compuestas por carbonato de calcio con porcentajes variables de impureza) de la formación Vitiacua en las cercanías de Yesera que sirven para fines comerciales, agrícolas y ecológicos.



Asimismo, en 1983 el Servicio Geológico identificó depósitos de sal rosada en la zona Entre Ríos. En el lugar se reconocieron cinco depósitos de sal de roca: Santa Bárbara, Esperanza, Yuqueporo, San Simón Norte y San Simón Sud, además de otros sectores de menor importancia con indicios de cuerpos salinos.



De los 31 depósitos de minerales y rocas industriales con los que cuenta el departamento, uno corresponde a arena silícea; tres a arenisca; otro a basalto y calcita; cuatro a caliza; dos a caolín; otro a carbón, cuarcita, diatomita, granodiorita, pizarra, puzolana, hierro; siete a halita y tres a yeso.



Según Pérez, se tiene interés de firmar convenios marco o específicos, no sólo con la Gobernación sino con los municipios a base de la Ley 535 de Minería, que en el artículo 80 establece que Sergeomin dará servicios remunerados de asistencia técnica.



Gobierno afirma que región recibirá $us 3.000 millones en IDH



El presidente en ejercicio Álvaro García Linera afirmó ayer, en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental por los 201 años de la batalla de La Tablada, que Tarija recibirá en los próximos ocho años 3.000 millones de dólares por concepto de Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) y regalías.



“Si se mantienen los precios internacionales del petróleo más o menos estables entre 60 a 70 dólares por barril de petróleo, los ingresos para Tarija hasta 2025 van a sumar 3.000 millones de dólares por regalías e IDH”, señaló, según la agencia ABI.



El departamento se destaca por ser el mayor productor de hidrocarburos, petróleo y gas natural. En este último su aporte está cerca del 40% del total que se produce a nivel nacional con los megacampos Margarita, Sábalo y San Alberto.



La autoridad de Estado también detalló que para este año se estima una inversión de 750 millones de dólares para la explotación, transporte y comercialización de gas; en 2019, superará los 1.290 millones de dólares; en 2020, se destinarán 1.000 millones; en 2021, 600 millones; y hasta 2025 se alcanzarán 4.400 millones sólo en el sector de hidrocarburos del departamento de Tarija.



Asimismo, detalló que en la región, se tiene más de 80 pozos de gas y en los 11 años del actual Gobierno se realizó una exploración de 39 nuevos pozos.



En los pasados días, el Ejecutivo aprobó un fideicomiso de 60 millones de bolivianos, fuera de los que ya se ejecutan, con el fin de continuar con los proyectos que fueron paralizados o postergados.



En la ocasión, García Linera también demandó diversificar los servicios para mejorar las condiciones económicas de Tarija y no sólo depender de los recursos provenientes de la renta petrolera.



Nuevos estudios



Tareas El reciente estudio “Prospección geológica minera, análisis y cuantificación de las reservas calcáreas de la zona alta de Tarija”, en el municipio de El Puente, identificó áreas de interés para la explotación y contenido de carbonato de calcio y óxidos de calcio.

Industria Otra roca presente es la arenisca con alto contenido de granos de cuarzo, por sus propiedades físico-químicas. Destaca su dureza, resistencia química, alto punto de fusión y piroelectricidad. Puede ser usado como material conductor de electricidad en circuitos integrados y transistores y como filtro para cualquier industria como el vidrio.

Depósitos En el lugar también hay yeso para uso en la industria del cemento.